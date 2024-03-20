Малыша с ОРВИ два дня пичкали лекарством
Беспрецедентный случай отравления популярным жаропонижающим лекарством произошёл в Закаменском районе Бурятии. Ребёнок, которому 2 года 9 месяцев, получил поражение печени и теперь нуждается в пересадке донорского органа.
18 марта ребёнка в крайне тяжёлом состоянии санавиацией доставили из Закаменского района в Улан-Удэ. За его жизнь сейчас борются врачи детской республиканской клинической больницы.
- Ребёнок был сразу госпитализирован в реанимацию. При экстренном обследовании выявили изменения функциональных проб печени до критических значений: печень полностью разрушалась на глазах. Единственным спасением жизни становится трансплантация органа. Срочно проведена консультация с НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, - сообщил главный врач Закаменской центральной районной больницы Константин Эрдынеев.
Причиной тяжёлого состояния стала передозировка лекарством: при максимальной дозировке 140 мг на 1 кг веса малышу с ОРВИ давали в течение двух дней 200 мг/кг.
Мальчика транспортируют в Москву отдельным санбортом Федеральным центром медицины катастроф под личной курацией министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
- Уважаемые родители, будьте внимательны, передозировка лекарственного препарата может привести к фатальным последствиям, - обратились врачи.
В Бурятии 2-летнему мальчику нужна новая печень из-за передозировки жаропонижающим
Происшествия, Фото:
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