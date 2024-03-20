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На трассе в пригороде Улан-Удэ начали дежурить сотрудники ДПС и ветеринары

На трассе в пригороде Улан-Удэ начали дежурить сотрудники ДПС и ветеринары
Общество,  Фото:управление ветеринарии
Дежурство они будут нести круглые сутки

С 20 марта на пункте весового контроля в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии начал работу пост ДПС, где работают автоинспекторы и сотрудники ветеринарной службы. Пост будет работать в круглосуточном режиме до получения особого распоряжения.



Проверки транспорта проводятся для предотвращения заноса инфекции заразного узелкового дерматита из хозяйств Иркутской области.

«В ответственность ветеринаров входит оперативное подтверждение подлинности ветеринарных документов через информационную систему «Меркурий». В случае выявления несанкционированного передвижения скота будет запущен процесс возврата животного в место раннего содержания», - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.



Животноводам напомнили, что за нарушения закона при перевозке животных предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 10.8 Кодекса об административных правонарушениях.

В трёх районах Иркутской области – Усольском, Черемховском и Иркутском – выявили очаги заразного узелкового дерматита. Там ещё в середине февраля ввели режим ЧС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце 2021-го – начале 2022-го режим ЧС по заразному узелковому дерматиту действовал и в Бурятии. Первых заболевших животных выявили в Кяхтинском районе. Затем болезнь распространилась также в Бичурском, Мухоршибирском, Тарбагатайском и Иволгинском. Всего в республике было зарегистрировано 200 эпизоотических очагов.

Инфекция опасна тем, что мгновенно распространяется среди животных, а также оказывает серьёзные последствия для их организма. Заболевший скот приходится забивать, а трупы – сжигать. Всего одно больное животное за 10–14 дней способно заразить всё поголовье и стать причиной настоящей эпидемии.


ветеринария узелковый дерматит ГИБДД

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