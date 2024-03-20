Отмечается, что «весна на Байкале – особенное время»
Бурятия вошла в топ-8 туристических маршрутов, которые россияне выбирают для информационного детокса. Об этом сообщили аналитики сервиса tutu.
«Весна на Байкале – особенное время. Туристов обычно не так много, как летом, поэтому можно наслаждаться тишиной и красотой одного из самых известных озер в мире. Тому, кто хочет прислушаться к себе, непременно стоит отправиться в один из бурятских дацанов - буддийских монастырей. Самый известный – Иволгинский, который находится примерно в 35 километрах от Улан-Удэ», - говорится в сообщении.
Также в число регионов, где можно приятно провести время без гаджетов, включили Тюменскую область (известна термальными источниками) , Красноярский край (нацпарк «Красноярские Столбы»), Приморский край (можно созерцать цветение багульника и любоваться краснокнижными утками-мандаринками), Хакасию (горы, озера, реки и леса), Республику Алтай (горные лыжи в Манжероке и классический роудтрип по Чуйскому тракту), Дагестан (экскурсии в горы) и Чукотский автономный округ (национальный парк «Берингия»).
Бурятия вошла в топ-8 регионов для информационного детокса
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