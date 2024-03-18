В Улан-Удэ чистят улицы от весеннего снега









С четырёх утра водители пескоразбрасывающих машин подсыпают опасные участки дорог в Улан-Удэ. Сейчас на линии работают 12 пескоразбрасывателей. В зависимости от дорожной ситуации к подсыпке будут привлекать больше водителей, сообщили в комбинате по благоустройству.Трактора-щётки подметают проезжие части. Уборщики территорий вручную очищают и подсыпают пешеходные переходы, тротуары, лестницы и остановки от выпавшего снега.- Снег сегодня пошёл около 3:30. Мы вчера подготовили необходимую технику, поэтому оперативно приступили к уборке снега и подсыпке опасных участков, чтобы с утра горожане безопасно и комфортно добрались до работы, — сказал директор комбината по благоустройству Игорь Мункуев.Работы по уборке и подсыпке будут продолжаться в круглосуточном режиме.Заявку на подсыпку улиц и уборку снега можно оставить по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838.