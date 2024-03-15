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В Улан-Удэ в дни выборов президента покажут лазерное шоу

В Улан-Удэ в дни выборов президента покажут лазерное шоу
Общество,  Фото:t.me/igorshutenkov-daily.ru

Его можно увидеть 15-16 марта

В преддверии выборов президента на площади Советов запустили лазерное шоу (0+). Об этом сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

«Увидеть его можно будет 15, 16 марта в 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30», - написал градоначальник.

Картинки и видео на здании Росгелогии уже показывали вечером 14 марта.

Шутенков напомнил читателям своих постов, что выборы президента России будут идти три дня с 15 по 17 марта. Участки открываются в 8:00, а закрываются в 20:00.

«Приходите голосовать!» - призвал мэр.

Почему лазерное шоу не будут показывать в главный день выборов президента - в воскресенье, 17 марта, мэр Улан-Удэ не объяснил.

Как сообщал «Байкал-Daily», последний раз установку для проецирования видео и картинок на здание Росгеологии включали на площади Советов к 8 марта. 
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