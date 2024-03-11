В Улан-Удэ приступили к сносу недостроя у мемориала Победы

В Улан-Удэ начались подготовительные работы по реконструкции парка «Мемориал Победы». Подрядчик приступил к сносу недостроенного здания напротив ТРЦ на улице Балтахинова. Поскольку здание не вошло в план благоустройства обновлённого парка, ранее его было решено демонтировать.
- Все работы по устройству общественной территории «Мемориал Победы», в том числе и снос этого здания, будут проводиться в рамках контракта, - сообщали в администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», объект начали возводить ещё около 20 лет назад с тем, чтобы разместить здесь детское кафе. Однако коммерческая застройка возле Мемориала Победы крайне возмутила ветеранов и общественников. По их требованию строительство было приостановлено. Более десяти последних лет недострой стыдливо прикрывали рекламными баннерами.
Сегодня, 11 марта, на место прибыла спецтехника, а въезд на парковку перекрыли оградительной лентой.
В сквере «Мемориал Победы» работы поделили на два этапа общей протяжённостью в два года. В 2024 обустроят южную часть сквера – там появится пруд с мостом, дорожки, будет выполнен ремонт подпорной стенки, озеленение, установлена система автоматического полива, а также построят амфитеатр на месте демонтированной школы. Стоимость объекта – 80 млн рублей.
А в 2025 году начнётся обустройство северной стороны – это смотровая площадка и стела «Город трудовой доблести», а также детская площадка. Рядом с парковкой будет предусмотрена зона для фуд-траков.
Финансирование выделено по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».