11 марта

10 марта

Популярное

В Улан-Удэ приступили к сносу недостроя у мемориала Победы

В Улан-Удэ приступили к сносу недостроя у мемориала Победы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Объект начали возводить около 20 лет назад

В Улан-Удэ начались подготовительные работы по реконструкции парка «Мемориал Победы». Подрядчик приступил к сносу недостроенного здания напротив ТРЦ на улице Балтахинова. Поскольку здание не вошло в план благоустройства обновлённого парка, ранее его было решено демонтировать.

- Все работы по устройству общественной территории «Мемориал Победы», в том числе и снос этого здания, будут проводиться в рамках контракта, - сообщали в администрации Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», объект начали возводить ещё около 20 лет назад с тем, чтобы разместить здесь детское кафе. Однако коммерческая застройка возле Мемориала Победы крайне возмутила ветеранов и общественников. По их требованию строительство было приостановлено. Более десяти последних лет недострой стыдливо прикрывали рекламными баннерами.

Сегодня, 11 марта, на место прибыла спецтехника, а въезд на парковку перекрыли оградительной лентой.




В сквере «Мемориал Победы» работы поделили на два этапа общей протяжённостью в два года. В 2024 обустроят южную часть сквера – там появится пруд с мостом, дорожки, будет выполнен ремонт подпорной стенки, озеленение, установлена система автоматического полива, а также построят амфитеатр на месте демонтированной школы. Стоимость объекта – 80 млн рублей.

А в 2025 году начнётся обустройство северной стороны – это смотровая площадка и стела «Город трудовой доблести», а также детская площадка. Рядом с парковкой будет предусмотрена зона для фуд-траков.

Финансирование выделено по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».
строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ приступили к сносу недостроя у мемориала Победы
В Улан-Удэ приступили к сносу недостроя у мемориала Победы
Общество, 11.03.2024
Объект начали возводить около 20 лет назад
Жители Улан-Удэ опять нашли ошибки на новых указателях в центре города
Жители Улан-Удэ опять нашли ошибки на новых указателях в центре города
Общество, 11.03.2024

«Не повезло» площади Советов. И вновь улице Соборной

Байкальские спасатели потренировались на горе Черского
Байкальские спасатели потренировались на горе Черского
Общество, 11.03.2024
Они отработали действия по спасению туристов в горах
Большинство улан-удэнцев считают, что иметь высшее образование престижно
Большинство улан-удэнцев считают, что иметь высшее образование престижно
Общество, 11.03.2024
Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины
«Кайф»: Телеведущий Михаил Кожухов отдохнул на Байкале
«Кайф»: Телеведущий Михаил Кожухов отдохнул на Байкале
Общество, 11.03.2024
Известный путешественник рассказал о прелестях Бурятии 
В середине марта на Бурятию обрушится снег
В середине марта на Бурятию обрушится снег
Общество, 11.03.2024
Синоптики дали прогноз на ближайшую неделю
В Бурятию приедет агитпоезд Минобороны России
В Бурятию приедет агитпоезд Минобороны России
Общество, 11.03.2024
Поезд проедет по всему Дальнему Востоку
В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил годовщину образования
В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил годовщину образования
Общество, 11.03.2024
Специальный отряд быстрого реагирования сформирован 31 год назад 
В Бурятии наледные воды вышли на дорогу
В Бурятии наледные воды вышли на дорогу
Общество, 11.03.2024
Движение пока не ограничивают
В Кяхтинском районе Бурятии прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения
В Кяхтинском районе Бурятии прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения
Общество, 11.03.2024
Запланирован комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^