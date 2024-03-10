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В Улан-Удэ наконец-то обновят разваливающуюся «туалетную» плитку на Элеваторе

В Улан-Удэ наконец-то обновят разваливающуюся «туалетную» плитку на Элеваторе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ремонт облезлых откосов обойдётся почти в 76 миллионов рублей

В конце января на официальном сайте госзакупок объявили электронный аукцион на ремонт откосов путепровода на автомобильной развязке в центре города – на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, Революции 1905 года и проспекта 50-летия Октября. Начальная цена контракта составила 82 миллиона 577 тысяч рублей, а заказчиком выступил комитет городского хозяйства (КГХ).

Плитку на этих откосах в народе давно прозвали «туалетной». Власти собирались заменить её несколько лет. В феврале 2022-го в мэрии даже представили дизайн-проекты по архитектурно-художественному оформлению развязки, соединяющей Советский и Железнодорожный районы.

На выбор предложили сразу несколько эскизов – цветные бетонные модули, искусственный газон, шумозащитные экраны или вертикальные конструкции между тротуарами и откосами Большинство проголосовавших (79%) остановились на первом варианте.

Приём заявок завершился 22 февраля. Победу на торгах одержало ООО, уронившее стоимость контракта до 75 миллионов 971 тысячи рублей.
 
Известно, что объявлять их пришлось повторно. Изначально другое общество с ограниченной ответственностью согласилось сделать всё за 70 миллионов 603 тысячи. Однако другие компании, подавшие заявки, пожаловались в УФАС на нарушения при формировании требований к участникам аукциона и к материалам, используемым для ремонта. Жалобы признали обоснованными.

По поводу оформления откосов высказывался ранее и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Это очень нагруженная магистраль, которая сейчас используется по максимуму. Как расшивать транспортную нагрузку, мы уже знаем – строим третий мост. Здесь оборудовали дополнительную третью полосу, перенесли светофорные объекты. А вот визуальное восприятие, внешнее оформление путепровода оставляет желать лучшего. Облицовочные плитки потрескались, выцвели, заменить их практически нечем. Честно говоря, вид неряшливый, – отметил он.

Плитку обещают заменить уже в этом году. Кстати, процесс возьмут под круглосуточное видеонаблюдение. В техзадании говорится, что подрядчик должен обеспечить такую возможность заказчику в течение 14 дней после начала ремонта. Для этого придётся установить как минимум две веб-камеры и предоставить контакты специалиста, отвечающего за их работу.

- В зоны их охвата должно попадать всё место выполнения работ с разных ракурсов, а не отдельные участки. Заказчику предоставляются прямые ссылки на трансляции web-камер в режиме реального времени, а не ссылки на регистраторы, – отмечается в конкурсной документации.
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