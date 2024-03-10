10 марта

09 марта

08 марта

Популярное

В райцентре в Бурятии забеременели все терапевты

В райцентре в Бурятии забеременели все терапевты
Общество,  Фото:Pixabay.com
Врачи друг за другом ушли в декрет

Жители посёлка Маловский в отдалённом Баунтовском районе крайне недовольны ситуацией с терапевтом в местной амбулатории. Люди рассказали в группе «Баунт-инфо.24/7», что их врача постоянно «забирают работать» в соседний Багдарин.

Сельчане поинтересовались, в чём причина. На это и. о. главного врача Баунтовской центральной районной больницы Виктория Макаренко отметила: всего в ЦРБ четыре таких специалиста: три – в поликлинике и один – на стационаре. При этом три врача ушли в отпуск по уходу за ребёнком, а четвёртая собирается в декрет уже с 11 марта.
 
- Поэтому перевод – вынужденная мера. В Маловской врачебной амбулатории остаются работать медсестра и фельдшер, – подчеркнули в ЦРБ.

В конце февраля в Тунке по той же причине начались трудности со стоматологами. Местные сообщили, что не могут попасть к дантисту – запись к нему на сайте Госуслуг перестала обновляться с наступлением нового года. Оказалось, что приём сейчас ведёт только один зубной – два других находятся в декрете. 
врачи жалобы декретный отпуск больница

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии насчитали 1700 безработных
В Бурятии насчитали 1700 безработных
Общество, 10.03.2024
А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике
В Бурятии «подделали» начальника управления капстроительства
В Бурятии «подделали» начальника управления капстроительства
Общество, 10.03.2024
Мошенники имитируют голос Анатолия Урбанова и рассылают его коллегам фейковые войсы
В райцентре в Бурятии забеременели все терапевты
В райцентре в Бурятии забеременели все терапевты
Общество, 10.03.2024
Врачи друг за другом ушли в декрет
Житель Бурятии стал отцом после своей смерти
Житель Бурятии стал отцом после своей смерти
Общество, 10.03.2024
Мужчину признали им через суд
В Улан-Удэ днём до +2 градусов
В Улан-Удэ днём до +2 градусов
Общество, 10.03.2024
По республике переменная облачность
В Бурятии двум тренерам присвоили почётные звания
В Бурятии двум тренерам присвоили почётные звания
Общество, 09.03.2024
Чествование тренеров прошло на фестивале спортивных единоборств и боевых искусств
Глава Бурятии: «Семья – это главный источник энергии»
Глава Бурятии: «Семья – это главный источник энергии»
Общество, 09.03.2024
Алексей Цыденов рассказал, что его мотивирует и откуда он берёт энергию для работы
Глава Бурятии вновь опроверг слухи о переводе в Москву: «Никуда не собираюсь»
Глава Бурятии вновь опроверг слухи о переводе в Москву: «Никуда не собираюсь»
Общество, 09.03.2024
Алексей Цыденов отметил, что у него «очень большие планы по тому, что надо сделать в республике»
Строительство межвузовского кампуса в Бурятии обойдётся в 16 млрд
Строительство межвузовского кампуса в Бурятии обойдётся в 16 млрд
Общество, 09.03.2024
Планируется, что подготовка проектно-сметной документации на строительство объекта будет завершена в этом году
Алексей Цыденов поддержал идею создания совета блогеров в Бурятии
Алексей Цыденов поддержал идею создания совета блогеров в Бурятии
Общество, 09.03.2024
«Я не против любых идей, которые дают какое-то улучшение ситуации в целом», - выразил он своё мнение
Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбрать продукты к Масленице
Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбрать продукты к Масленице
Общество, 09.03.2024
«Вместо белой пшеничной муки высшего сорта можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь. Это поможет снизить калорийность блинов и повысить их полезные свойства», - советуют в ведомстве
Житель Бурятии перевёл аферистам более 5 млн рублей
Житель Бурятии перевёл аферистам более 5 млн рублей
Общество, 09.03.2024
Часть этих денег удалось заблокировать
Жителя Бурятии обязали вернуть деньги, полученные по соцконтракту
Жителя Бурятии обязали вернуть деньги, полученные по соцконтракту
Общество, 09.03.2024
Мужчина не отчитывался о выполнении мероприятий программы социальной адаптации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^