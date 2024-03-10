В райцентре в Бурятии забеременели все терапевты

Врачи друг за другом ушли в декрет
Жители посёлка Маловский в отдалённом Баунтовском районе крайне недовольны ситуацией с терапевтом в местной амбулатории. Люди рассказали в группе «Баунт-инфо.24/7», что их врача постоянно «забирают работать» в соседний Багдарин.
Сельчане поинтересовались, в чём причина. На это и. о. главного врача Баунтовской центральной районной больницы Виктория Макаренко отметила: всего в ЦРБ четыре таких специалиста: три – в поликлинике и один – на стационаре. При этом три врача ушли в отпуск по уходу за ребёнком, а четвёртая собирается в декрет уже с 11 марта.
- Поэтому перевод – вынужденная мера. В Маловской врачебной амбулатории остаются работать медсестра и фельдшер, – подчеркнули в ЦРБ.
В конце февраля в Тунке по той же причине начались трудности
со стоматологами. Местные сообщили, что не могут попасть к дантисту – запись к нему на сайте Госуслуг перестала обновляться с наступлением нового года. Оказалось, что приём сейчас ведёт только один зубной – два других находятся в декрете.
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