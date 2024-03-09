Алексей Цыденов поддержал идею создания совета блогеров в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

«Я не против любых идей, которые дают какое-то улучшение ситуации в целом», - выразил он своё мнение



Алексей Цыденов поддержал идею создания совета блогеров при правительстве республики. Предложение о создании подобного совета было озвучено на встрече главы Бурятии с молодёжью во время съёмки передачи Show today (возрастное ограничение 12+).



- Я не против любых идей, которые дают какое-то улучшение ситуации в целом. Готов, если вы сформулируете, чем совет будет заниматься, какой формат работы, заседание раз в квартал, что это такое. Вы разложите, как вы видите работу совета, какое взаимодействие с правительством и так далее. Чуть подробнее. Я хороших перспектив никогда не супротив. Я готов хоть к пчелам в улей, лишь бы только в коллектив, - отметил Алексей Цыденов.



Глава республики попросил молодых людей проработать предложение.





