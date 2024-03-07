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В Иркутской области сотрудница банка предотвратила мошенничество

В Иркутской области сотрудница банка предотвратила мошенничество
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Жертвой аферистов едва не стала 71-летняя женщина

В Братске сотрудница банка уберегла 71-летнюю женщину от перевода мошенникам миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Пенсионерка обратилась в отделение банка, чтобы срочно снять со счета свои сбережения. Во время обслуживания посетительница продолжала разговаривать по телефону с неизвестным. Это и смутило сотрудницу банка. Девушка заподозрила, что клиентку пытаются обмануть аферисты, и вызвала полицейских.

Как установили оперативники, на днях с пенсионеркой связался человек, который представился сотрудником главного банка страны. В телефонном разговоре он сообщил об утечке персональных данных и мошенниках, получивших доступ к её счетам.

Далее с братчанкой по видеосвязи разговаривал лжеследователь. Для правдоподобности он надел форму и выставил флаги России. Злоумышленник рассказал пожилой женщине о неизвестных, пытающихся похитить её накопления. Во избежание потери денег нужно незамедлительно перевести их «безопасный счет».

Однако благодаря слаженным действиям специалиста банка и полицейских преступные действия удалось предотвратить.

В отделе полиции старший участковый уполномоченный Дмитрий Ющенков провел с женщиной профилактическую беседу.

«Самый безопасный счет – это ваш счёт, пока вы не дали доступ к нему третьим лицам. Никогда не передавайте по телефону свои персональные данные, данные о своих счетах, банковских картах, особенно три цифры на обороте банковской карты, которые являются защитой ваших денежных средств. В настоящее время появляется всё больше новых способов мошенничества. Но все они завязаны на телефонном общении. В таких случаях просто прекращайте диалог и сообщайте в полицию», – отметил он. 
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