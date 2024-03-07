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Жителя Улан-Удэ оштрафовали за продажу самогона

Жителя Улан-Удэ оштрафовали за продажу самогона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчине назначили штраф ниже низшего предела

В прошлом году пенсионер продал в Улан-Удэ один литр самогона за 500 рублей, тем самым он нарушил закон.

В суде он признал свою вину в совершении административного правонарушения, просил назначить наказание ниже низшего предела, поскольку имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, кредиты, ранее к административной ответственности не привлекался.

По данному факту проведена экспертиза.

«Из заключения №1/892 следует, что представленная на экспертизу жидкость в бутылке, является спиртным напитком домашней выработки – самогоном, крепостью 40,1% об. Качественный микрокомпонентный состав исследуемой жидкости характерен для спиртных напитков домашней выработки. В составе исследуемой жидкости вденатурирующих добавок (керосин или бензин, битрекс, кротоновый альдегид) не обнаружено, на уровне чувствительности применённых методов исследования», - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

По ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ «Розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции» влечёт наложение штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства – привлечение к административной ответственности впервые, пенсионный возраст, отсутствие дополнительного вида заработка, признание вины. Отягчающих обстоятельств не установлено.

- Суд, принял во внимание вышеуказанные смягчающие обстоятельства, назначал П. наказание с учётом положений частей 2.2.-2.3 ст. 4.1 КоАП РФ, ниже низшего предела, в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей, и поскольку изъятая спиртосодержащая жидкость в пластиковой таре не соответствует государственным стандартам и техническим условиям, она подлежала изъятию с последующим уничтожением, - сообщили в пресс-службе суда.

Постановление суда вступило в законную силу.

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