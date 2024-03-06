Артисты Бурятии выступили в зоне СВО

С 19 по 22 февраля артисты из Бурятии выступили в зоне специальной военной операции. Поздравить бойцов с Сагаалганом и Днём защитника Отечества отправилась творческая бригада в составе: заслуженного артиста Бурятии Чингиса Раднаева, заслуженного артиста Бурятии Валико Гаспаряна, певицы Елены Борохитовой, солиста центра культуры и досуга г. Улан-Удэ Сергея Плотникова, музыканта и певцы Хэшэгто Бодиева, звукорежиссёра Александра Петрова, директора телеканала «Буряад ТВ» Виталия Раднаева, видеооператора Чингиса Хамагаева и руководителя группы, ведущего - заместителя директора РЦНТ Александра Малханова.Также они заезжали в Таганрог к волонтёрам республики, которые встречают не только солдат, но и священнослужителей, волонтёров, родителей и жён военных. На их плечах лежит приёмка и дальнейшее распределение постоянного потока посылок из трёх регионов: Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Волонтёры рассказали, что на аренду помещения и оплату коммунальных услуг ежемесячно уходит порядка 35-40 тысяч рублей.- Мы тут же собрали эту сумму и внесли свой вклад в благородное дело волонтёров. До слёз было приятно видеть, с каким энтузиазмом они ведут свою работу, - рассказали артисты.По словам артистов, уже «за ленточкой» они дали в общей сложности 4 концерта: 2 концерта для военных 36-й общевойсковой армии. Прямо на учебном полигоне, в военном клубе. Кроме этого, они дали концерт для ребят, только прибывших в зону СВО, и выступили для танкистов, в непосредственной близости к зоне соприкосновения, в нескольких километрах от Донецка.- Душевный концерт из любимых бурятских и отечественных песен, под гитарный аккомпанемент был очень тепло встречен нашими военными. Бойцы подпевали артистам, фотографировались на память и даже просили расписаться на флаге Бурятии и своих шевронах, - сообщили в пресс-служба правительства Бурятии.