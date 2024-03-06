06 марта

05 марта

Популярное

В Бурятии в 2024 году реализуют 141 проект по благоустройству

В Бурятии в 2024 году реализуют 141 проект по благоустройству
Общество, 

Практически во всех районах

В Бурятии в текущем году будет благоустроено 93 общественных и 48 дворовых территорий. Средства выделены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по итогам Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. Жителями Бурятии выбрано 14 парков, 6 скверов и аллей, более 10 территорий у памятников воинам ВОВ и домов культуры. Об этом сообщает Центр компетенций по вопросам городской среды РБ.

В этом году также обновят пешеходные зоны и места для проведения спортивных соревнований, а также детские площадки. Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» будет проходить почти во всех муниципальных образованиях республики.

Сейчас проходят конкурсы для определения исполнителей государственных заказов. Строительные работы планируются начать в конце апреля. По большей части реализуемых проектов исполнители уже определены.

Благоустройство объектов проведут в селе Багдарин, в Орлике, Усть-Баргузине, Бичуре, Петропавловке, Сосново-Озёрском и других районных центрах. Также благоустроят сёла с численностью населения до 1000 человек, среди них - Улекчин, Калёново, Жемчуг.

- Отметим, что территории для благоустройства выбирали сами жители республики. – заявил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации жилищно- коммунального комплекса Бурятии. - Они в 2023 году приняли участие в голосовании за выбор территорий, которые попадают в реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. И как результат - в этом году будет благоустроено 93 общественных и 48 дворовых территорий. С каждым годом наши города и села становятся более современными. 15 марта начнётся новое голосование по благоустройству, это шанс для жителей сел и городов повлиять на эти процессы»

С 15 марта по 17 марта пройдёт новое голосование по выбору объектов для благоустройства в 2025 году. В дни выборов президента России жители Бурятии смогут также отдать свой голос в ходе Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению главы государства.

Выбрать те объекты, которые появятся в вашем городе или селе в 2025 году, будь то детская площадка, парк, сквер, можно лично в пунктах проведения голосования. По данным «Байкал-Daily», они совпадают с участками для волеизъявления на выборах президента России.

Как ранее сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в 2024 году облагородят сквер «Радуга» и начнут благоустройство территории у мемориала Победы.

национальные проекты нацпроекты блогоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В семенах укропа в Улан-Удэ впервые обнаружили ядовитый паслен
В семенах укропа в Улан-Удэ впервые обнаружили ядовитый паслен
Общество, 06.03.2024
Теперь их придётся обеззаразить, переработать или уничтожить

Артисты Бурятии выступили в зоне СВО
Артисты Бурятии выступили в зоне СВО
Общество, 06.03.2024
В общей сложности они провели для бойцов 4 концерта
Улан-удэнцы поддержали отмену НДФЛ для многодетных
Улан-удэнцы поддержали отмену НДФЛ для многодетных
Общество, 06.03.2024
«За» неё выступило более половины работающих горожан

В Улан-Удэ открылась выставка пластилиновых скульптур
В Улан-Удэ открылась выставка пластилиновых скульптур
Общество, 06.03.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с выставки Элбэга Зандраева
В Бурятии перехватили микрогрузовик с 17 овцами
В Бурятии перехватили микрогрузовик с 17 овцами
Общество, 06.03.2024
На животных не было ветеринарных документов
Дизайнер из Улан-Удэ представила коллекцию на Московской неделе моды
Дизайнер из Улан-Удэ представила коллекцию на Московской неделе моды
Общество, 06.03.2024
Надежде Абзаевой в создании коллекции помогала нейросеть 
«Стали никому не нужны»: С эвакуацией бродячих собак из Бурятии начались проблемы
«Стали никому не нужны»: С эвакуацией бродячих собак из Бурятии начались проблемы
Общество, 06.03.2024
Волонтёры заявили, что пристрой животных остановился
В Бурятии на Селенге пилят лёд
В Бурятии на Селенге пилят лёд
Общество, 06.03.2024
В регионе готовятся к весеннему половодью
В райцентре в Бурятии дети превратили подъезд в туалет
В райцентре в Бурятии дети превратили подъезд в туалет
Общество, 06.03.2024
Местные жители заявили, что они ходят туда по нужде – большой и малой
С карты Бурятии исчезнет разрушающийся обезлюдевший посёлок
С карты Бурятии исчезнет разрушающийся обезлюдевший посёлок
Общество, 06.03.2024
Заозёрный навсегда сольётся с Гусиноозёрском
На Байкале в Бурятии к туристам вышла лиса
Общество, 06.03.2024
Рыжую красавицу повстречали в Гремячинске
В Улан-Удэ пассажиркам автобуса будут дарить цветы
В Улан-Удэ пассажиркам автобуса будут дарить цветы
Общество, 06.03.2024
Праздничная акция будет длиться два дня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^