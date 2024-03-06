В Бурятии в 2024 году реализуют 141 проект по благоустройству

Практически во всех районах

В Бурятии в текущем году будет благоустроено 93 общественных и 48 дворовых территорий. Средства выделены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по итогам Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. Жителями Бурятии выбрано 14 парков, 6 скверов и аллей, более 10 территорий у памятников воинам ВОВ и домов культуры. Об этом сообщает Центр компетенций по вопросам городской среды РБ.

В этом году также обновят пешеходные зоны и места для проведения спортивных соревнований, а также детские площадки. Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» будет проходить почти во всех муниципальных образованиях республики.

Сейчас проходят конкурсы для определения исполнителей государственных заказов. Строительные работы планируются начать в конце апреля. По большей части реализуемых проектов исполнители уже определены.

Благоустройство объектов проведут в селе Багдарин, в Орлике, Усть-Баргузине, Бичуре, Петропавловке, Сосново-Озёрском и других районных центрах. Также благоустроят сёла с численностью населения до 1000 человек, среди них - Улекчин, Калёново, Жемчуг.

- Отметим, что территории для благоустройства выбирали сами жители республики. – заявил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации жилищно- коммунального комплекса Бурятии. - Они в 2023 году приняли участие в голосовании за выбор территорий, которые попадают в реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. И как результат - в этом году будет благоустроено 93 общественных и 48 дворовых территорий. С каждым годом наши города и села становятся более современными. 15 марта начнётся новое голосование по благоустройству, это шанс для жителей сел и городов повлиять на эти процессы»

С 15 марта по 17 марта пройдёт новое голосование по выбору объектов для благоустройства в 2025 году. В дни выборов президента России жители Бурятии смогут также отдать свой голос в ходе Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению главы государства.

Выбрать те объекты, которые появятся в вашем городе или селе в 2025 году, будь то детская площадка, парк, сквер, можно лично в пунктах проведения голосования. По данным «Байкал-Daily», они совпадают с участками для волеизъявления на выборах президента России.

Как ранее сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в 2024 году облагородят сквер «Радуга» и начнут благоустройство территории у мемориала Победы.