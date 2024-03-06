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В семенах укропа в Улан-Удэ впервые обнаружили ядовитый паслен

В семенах укропа в Улан-Удэ впервые обнаружили ядовитый паслен
Общество, 
Теперь их придётся обеззаразить, переработать или уничтожить

Сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии отобрали для исследования семена укропа после того, как в ведомство обратилась их реализатор. Посадочный материал направили в лабораторию. В итоге во взятых образцах обнаружили сорное растение – паслен трёхцветковый с жизнеспособными семенами.

Этот сорняк значится в едином перечне карантинных объектов Евразийского экономического союза, утверждённом решением совета Евразийской экономической комиссии № 158 от  30 ноября 2016 года. В Бурятии его обнаружили впервые.

Поскольку собственница подкарантинной продукции самостоятельно обратилась в управление для выявления сорняка, ей направили информационное письмо, в котором предложили несколько мер. Это карантинное фитосанитарное обеззараживание, переработка способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, либо их уничтожение.

Справка

Паслен трёхцветковый – однолетнее травянистое растение с прямыми или распростёртыми, голыми или слабоопушенными, сильноветвистыми стеблями длиной в 20-80 см. У него есть листья и цветки. Плоды – ягоды зелёного, жёлтого или чёрно-бурого цвет диаметром в1,2 см. Семена яйцевидно-округлые, плоские, их поверхность – тонкосетчатая, мелкоячеистая, окраска – от светло-жёлтого до светло-коричневого.

Размножается паслен семенами и обладает высокой семенной продуктивностью (до 10-14 тысяч на одном растении). В почве семена сохраняются не менее 9 лет. В растении содержатся гликоалкалоиды и поэтому его плоды ядовиты. Попадание паслена трёхцветкового в большом количестве в зелёный корм и силос может привести к отравлению животных. А выделяемые им летучие вещества вызывают у людей головную боль и снижают работоспособность.
растения Россельхознадзор

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