В Бурятии продолжается розыгрыш кубка по зимнему ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Очередной этап пройдёт в Иволге



9 марта в Бурятии состоится открытое первенство МО «Иволгинский район» по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования станут VII этапом зимнего кубка республики.



Первенство пройдёт в селе Калёново Иволгинского района. Центром соревнований станет база отдыха «Лесной дворик». Начало соревнований в 13:00.



Участвовать в лыжной гонке – классика будут возрастные категории:

«М 12» - мальчики до 13 лет - 2012 и младше,

«Ж12» – девочки до 13 лет - 2012 и младше,

«М 14» - юноши до 15 лет. 2010-2011 гг.р,

«Ж 14» - девушки до 15 лет 2010-2011 гг.р,

«М 17» - юноши до 18 лет - 2007-2009 гг.р,

«Ж 17» - девушки до 18 лет - 2007-2009 гг.р,

«М 21» - мужчины 2006 г.р. и старше,

«Ж 21» - женщины 2006 г.р. и старше,

«М 40» - мужчины 1984 г.р. и старше,

«Ж 40» - женщины 1984 г.р. и старше,

«М 50» - мужчины 1974 г.р. и старше,

«Ж 50» - женщины 1974 г.р. и старше,

«М 60» - мужчины 1964 г.р. и старше,

«Ж 60» - женщины 1964 г.р. и старше,

«Новички» - мужчины и женщины без ограничения.



Возрастное ограничение: 0+.

