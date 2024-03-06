В Бурятии продолжается розыгрыш кубка по зимнему ориентированию

Очередной этап пройдёт в Иволге
9 марта в Бурятии состоится открытое первенство МО «Иволгинский район» по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования станут VII этапом зимнего кубка республики.
Первенство пройдёт в селе Калёново Иволгинского района. Центром соревнований станет база отдыха «Лесной дворик». Начало соревнований в 13:00.
Участвовать в лыжной гонке – классика будут возрастные категории:
«М 12» - мальчики до 13 лет - 2012 и младше,
«Ж12» – девочки до 13 лет - 2012 и младше,
«М 14» - юноши до 15 лет. 2010-2011 гг.р,
«Ж 14» - девушки до 15 лет 2010-2011 гг.р,
«М 17» - юноши до 18 лет - 2007-2009 гг.р,
«Ж 17» - девушки до 18 лет - 2007-2009 гг.р,
«М 21» - мужчины 2006 г.р. и старше,
«Ж 21» - женщины 2006 г.р. и старше,
«М 40» - мужчины 1984 г.р. и старше,
«Ж 40» - женщины 1984 г.р. и старше,
«М 50» - мужчины 1974 г.р. и старше,
«Ж 50» - женщины 1974 г.р. и старше,
«М 60» - мужчины 1964 г.р. и старше,
«Ж 60» - женщины 1964 г.р. и старше,
«Новички» - мужчины и женщины без ограничения.
Возрастное ограничение: 0+.
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