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В Бурятии закроется многофункциональный центр

В Бурятии закроется многофункциональный центр
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он не будет работать два дня 

Жителей Бурятии вновь предупредили об изменении графика работы многофункционального центра (МФЦ). Его подкорректировали из-за предстоящего длинного уик-энда в честь международного женского дня.

В четверг, 7 марта, МФЦ закроется в 16:30. В пятницу там будет выходной. В субботу, 9-го, приём в учреждении продлится с 8:30 и до 13:00, а в воскресенье, 10-го, оно вновь приостановит работу.

В понедельник, 11-го МФЦ начнёт функционировать в обычном режиме. Эта рабочая неделя в республике будет короткой. Она продлится всего четыре дня – по 7 марта включительно.
мфц международный женский день праздник

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