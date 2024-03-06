В 2024 году дорожники защитят слоями износа более 60 км в Байкальском регионе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Работы проведут в Бурятии и Иркутской области



Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» планирует выполнить работы по защите верхних слоёв дорожных одежд на семи участках федеральной трассы Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ – Чита. Работы пройдут в Слюдянском районе Иркутской области и на территории Кабанского, Мухоршибирского и Тарбагатайского районов Бурятии.



Дорожники устранят дефекты существующего покрытия, фрезеруют изношенный верхний слой и защитят дорогу новым слоем износа. Применение такой технологии позволит обеспечить износостойкость и плотность дорожного покрытия, восстановить его ровность, а также повысит коэффициент сцепления колёс автомобильного транспорта.



Также в ходе строительно-монтажных работ, на всех участках, планируются работы по укреплению обочин из щебеночно-песчаной смеси и обеспечению водоотвода с проезжей части. Для повышения уровня безопасности движения специалисты нанесут горизонтальную дорожную разметку.



В управлении попросили водителей быть предельно внимательными и осторожными в местах производства работ, а также неукоснительно выполнять требования временных дорожных знаков.

