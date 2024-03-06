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В Бурятии на Селенге пилят лёд

В Бурятии на Селенге пилят лёд
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В регионе готовятся к весеннему половодью

В Бурятии пилят лёд на реке Селенга, чтобы предотвратить весной возможное затопление территорий. Работы пройдут на общей территории в 42 километра.



Ранее специалисты МЧС определили 11 затороопасных участков вблизи шести населённых пунктов и одного садового некоммерческого товарищества. Там возможно возникновение ледовых заторов (из-за сужения русла, крутых поворотов, излучин и искусственных сооружений на воде).

Более десяти лет основным превентивным способом защиты от паводка остаётся распиловка льда на главной водной артерии Бурятии - реке Селенга.

- За эти годы распиловка льда доказала свою безопасность и эффективность, поскольку не наносит существенного вреда и урона окружающей среде. Применение иных способов ослабления ледового покрова (чернение, взрывные работы и пр.) затруднительно, поскольку Селенга является главной питающей артерией озера Байкал и местом нереста эндемичных видов рыб, - объяснили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Согласно средним многолетним значениям, начало весеннего половодья и вскрытие рек республики ожидается в первой половине апреля, за исключением северных районов.

лед река

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