В регионе готовятся к весеннему половодью
В Бурятии пилят лёд на реке Селенга, чтобы предотвратить весной возможное затопление территорий. Работы пройдут на общей территории в 42 километра.
Ранее специалисты МЧС определили 11 затороопасных участков вблизи шести населённых пунктов и одного садового некоммерческого товарищества. Там возможно возникновение ледовых заторов (из-за сужения русла, крутых поворотов, излучин и искусственных сооружений на воде).
Более десяти лет основным превентивным способом защиты от паводка остаётся распиловка льда на главной водной артерии Бурятии - реке Селенга.
- За эти годы распиловка льда доказала свою безопасность и эффективность, поскольку не наносит существенного вреда и урона окружающей среде. Применение иных способов ослабления ледового покрова (чернение, взрывные работы и пр.) затруднительно, поскольку Селенга является главной питающей артерией озера Байкал и местом нереста эндемичных видов рыб, - объяснили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Согласно средним многолетним значениям, начало весеннего половодья и вскрытие рек республики ожидается в первой половине апреля, за исключением северных районов.
В Бурятии на Селенге пилят лёд
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