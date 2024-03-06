06 марта

05 марта

Популярное

В Улан-Удэ пассажиркам автобуса будут дарить цветы

В Улан-Удэ пассажиркам автобуса будут дарить цветы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздничная акция будет длиться два дня

7 и 8 марта в одном из автобусов большого класса «Волгабас» на маршруте №10 в честь Международного женского дня будет проходить праздничная акция. Волонтёры подарят пассажиркам цветы и открытки с поздравлениями, сообщили в МУП «Городские маршруты».

Праздничная акция в автобусе №10 пройдёт: 7 марта с 9:00 до 12:00 и 8 марта с 10:00 до 13:00.

Кроме того, пассажиры смогут принять участие в розыгрыше призов – шопперов и увлажнителей воздуха, а также электронных подарочных сертификатов в салоны парфюмерии и косметики. Специальный QR-код для розыгрыше будет на подаренных открытках.


Возрастное ограничение 0+ 
автобус Международный женский день

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии попросят об излечении всех людей от болезней
В Бурятии попросят об излечении всех людей от болезней
Общество, 06.03.2024
Шаманы устроят для этого специальный обряд

В Бурятии люди переплачивают за поездки в соседний район
В Бурятии люди переплачивают за поездки в соседний район
Общество, 06.03.2024
Им каждую неделю приходится разоряться на автобус

В Бурятии столкнулись два грузовика
В Бурятии столкнулись два грузовика
Общество, 06.03.2024
Из-за этого на федеральной трассе пришлось ввести реверс
У участников СВО в Бурятии появился приоритет при обращении к властям
У участников СВО в Бурятии появился приоритет при обращении к властям
Общество, 06.03.2024
Это коснётся мобилизованных, контрактников и добровольцев

В микрорайоне Улан-Удэ отключают отопление и горячую воду
В микрорайоне Улан-Удэ отключают отопление и горячую воду
Общество, 06.03.2024
Причиной стали ремонтные работы на теплосетях
Пожарные исполнили мечту юного улан-удэнца
Пожарные исполнили мечту юного улан-удэнца
Общество, 06.03.2024
Мальчик часто с восхищением наблюдал за пожарными машинами
В Бурятии определят «Снежных автокоролев»
В Бурятии определят «Снежных автокоролев»
Общество, 06.03.2024
В пригороде Улан-Удэ состоятся гонки, посвящённые 8 марта
В Бурятии хоккейный турнир посвятят «легенде спортивной Тунки»
В Бурятии хоккейный турнир посвятят «легенде спортивной Тунки»
Общество, 06.03.2024
В Кырене проведут соревнования по хоккею с мячом
В Бурятии убийце смягчили наказание
В Бурятии убийце смягчили наказание
Общество, 06.03.2024
Он примерно вёл себя в колонии
В Бурятии местами до +2 градусов
В Бурятии местами до +2 градусов
Общество, 06.03.2024
На севере республики немного снежно 
В Улан-Удэ на 8 марта раздадут более 1000 тюльпанов
В Улан-Удэ на 8 марта раздадут более 1000 тюльпанов
Общество, 05.03.2024
Акция состоится в парках столицы Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^