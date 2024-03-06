В Улан-Удэ почтили память павших пограничников

Общество, Фото: администрация Железнодорожного района

Мероприятие было посвящено 55-й годовщине боёв на Даманском



5 марта в Улан-Удэ, в сквере Пограничников состоялся митинг «Памяти павших, во Славу живых». Он был посвящён 55-й годовщине боевых действий на острове Даманский и памяти пограничников, проявивших героизм и мужество при защите государственной границы.



В митинге приняли участие сотрудники пограничного управления ФСБ России по Бурятии, администрации Железнодорожного района, представители ЛВРЗ, «Боевого братства», школьники и ветераны. К памятнику пограничникам были возложены венки и цветы.



На острове Даманский в начале марта 1969 года в бою погибли 15 пограничников из 17. Это был первый случай гибели советских солдат в открытом бою в мирное послевоенное время. Среди погибших на Даманском были выходцы из Бурятии: Виктор Илларионов и Николай Петров. Оба служили в 57 пограничном отряде и погибли 2 марта 1969 года.



Как сообщает администрация Железнодорожного района, батальон регулярной армии неприятеля не смог захватить остров. В боевых действиях на Даманском погибло 58 человек, 97 было ранено.

