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В Улан-Удэ почтили память павших пограничников

В Улан-Удэ почтили память павших пограничников
Общество,  Фото:администрация Железнодорожного района
Мероприятие было посвящено 55-й годовщине боёв на Даманском

5 марта в Улан-Удэ, в сквере Пограничников состоялся митинг «Памяти павших, во Славу живых». Он был посвящён 55-й годовщине боевых действий на острове Даманский и памяти пограничников, проявивших героизм и мужество при защите государственной границы.

В митинге приняли участие сотрудники пограничного управления ФСБ России по Бурятии, администрации Железнодорожного района, представители ЛВРЗ, «Боевого братства», школьники и ветераны. К памятнику пограничникам были возложены венки и цветы.

На острове Даманский в начале марта 1969 года в бою погибли 15 пограничников из 17. Это был первый случай гибели советских солдат в открытом бою в мирное послевоенное время. Среди погибших на Даманском были выходцы из Бурятии: Виктор Илларионов и Николай Петров. Оба служили в 57 пограничном отряде и погибли 2 марта 1969 года.

Как сообщает администрация Железнодорожного района, батальон регулярной армии неприятеля не смог захватить остров. В боевых действиях на Даманском погибло 58 человек, 97 было ранено.
Улан-Удэ пограничники митинг

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