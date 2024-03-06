06 марта

05 марта

Популярное

В Бурятии 90-летний юбилей отметит бабушка 13 внуков, 10 правнуков и праправнука

В Бурятии 90-летний юбилей отметит бабушка 13 внуков, 10 правнуков и праправнука
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Галина Дмитриевна отпразднует юбилей 8 марта

Как сообщили в минсоцзащиты Бурятии, 8 марта в Кяхтинском районе отметит 90-летний юбилей Галина Дмитриевна Буренок. Она родилась в 1934 году в селе Русские Мурочи.

- В первый класс я пошла на малой родине. Потом началась война. Отца забрали на фронт. Мне едва исполнилось семь лет. Женщины и дети много работали для Победы. После Великой Отечественной войны, когда отец с войны вернулся домой, наша семья переехала в посёлок Чикой Кяхтинского района. Здесь я продолжила учёбу, окончила семь классов. В 15 лет начала работать на изготовлении кирпичей при Чикойском кожевенном заводе. Выгружала уголь с приходящих барж. Потом работала в зольном цехе, обрабатывала кожу, - рассказывает о себе Галина Дмитриевна.

В 20 лет вышла замуж, родила и достойно воспитала пятерых детей.

С 1957 года работала в Чикойской участковой больнице, на должности санитарки. В 1973 году переехала в Кяхту, где продолжала работать санитаркой в гинекологическом отделении центральной районной больницы. Также работала санитаркой в родильном отделении. Откуда и ушла на заслуженный отдых.

- Наша долгожительница - ударник коммунистического труда, ветеран труда, с 2015 года имеет статус «Дети войны». У Галины Дмитриевны 13 внуков, 10 правнук, один праправнук. Желаем здоровья и благополучия на долгие годы. Мирного неба над головой и заботы от близких людей! - поздравили именинницу сотрудники отдела социальной защиты по Кяхтинскому району. 
юбилей долгожители день рождения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии попросят об излечении всех людей от болезней
В Бурятии попросят об излечении всех людей от болезней
Общество, 06.03.2024
Шаманы устроят для этого специальный обряд

В Бурятии люди переплачивают за поездки в соседний район
В Бурятии люди переплачивают за поездки в соседний район
Общество, 06.03.2024
Им каждую неделю приходится разоряться на автобус

В Бурятии столкнулись два грузовика
В Бурятии столкнулись два грузовика
Общество, 06.03.2024
Из-за этого на федеральной трассе пришлось ввести реверс
У участников СВО в Бурятии появился приоритет при обращении к властям
У участников СВО в Бурятии появился приоритет при обращении к властям
Общество, 06.03.2024
Это коснётся мобилизованных, контрактников и добровольцев

В микрорайоне Улан-Удэ отключают отопление и горячую воду
В микрорайоне Улан-Удэ отключают отопление и горячую воду
Общество, 06.03.2024
Причиной стали ремонтные работы на теплосетях
Пожарные исполнили мечту юного улан-удэнца
Пожарные исполнили мечту юного улан-удэнца
Общество, 06.03.2024
Мальчик часто с восхищением наблюдал за пожарными машинами
В Бурятии определят «Снежных автокоролев»
В Бурятии определят «Снежных автокоролев»
Общество, 06.03.2024
В пригороде Улан-Удэ состоятся гонки, посвящённые 8 марта
В Бурятии хоккейный турнир посвятят «легенде спортивной Тунки»
В Бурятии хоккейный турнир посвятят «легенде спортивной Тунки»
Общество, 06.03.2024
В Кырене проведут соревнования по хоккею с мячом
В Бурятии убийце смягчили наказание
В Бурятии убийце смягчили наказание
Общество, 06.03.2024
Он примерно вёл себя в колонии
В Бурятии местами до +2 градусов
В Бурятии местами до +2 градусов
Общество, 06.03.2024
На севере республики немного снежно 
В Улан-Удэ на 8 марта раздадут более 1000 тюльпанов
В Улан-Удэ на 8 марта раздадут более 1000 тюльпанов
Общество, 05.03.2024
Акция состоится в парках столицы Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^