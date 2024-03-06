В Бурятии 90-летний юбилей отметит бабушка 13 внуков, 10 правнуков и праправнука

Галина Дмитриевна отпразднует юбилей 8 марта



Как сообщили в минсоцзащиты Бурятии, 8 марта в Кяхтинском районе отметит 90-летний юбилей Галина Дмитриевна Буренок. Она родилась в 1934 году в селе Русские Мурочи.



- В первый класс я пошла на малой родине. Потом началась война. Отца забрали на фронт. Мне едва исполнилось семь лет. Женщины и дети много работали для Победы. После Великой Отечественной войны, когда отец с войны вернулся домой, наша семья переехала в посёлок Чикой Кяхтинского района. Здесь я продолжила учёбу, окончила семь классов. В 15 лет начала работать на изготовлении кирпичей при Чикойском кожевенном заводе. Выгружала уголь с приходящих барж. Потом работала в зольном цехе, обрабатывала кожу, - рассказывает о себе Галина Дмитриевна.



В 20 лет вышла замуж, родила и достойно воспитала пятерых детей.



С 1957 года работала в Чикойской участковой больнице, на должности санитарки. В 1973 году переехала в Кяхту, где продолжала работать санитаркой в гинекологическом отделении центральной районной больницы. Также работала санитаркой в родильном отделении. Откуда и ушла на заслуженный отдых.



- Наша долгожительница - ударник коммунистического труда, ветеран труда, с 2015 года имеет статус «Дети войны». У Галины Дмитриевны 13 внуков, 10 правнук, один праправнук. Желаем здоровья и благополучия на долгие годы. Мирного неба над головой и заботы от близких людей! - поздравили именинницу сотрудники отдела социальной защиты по Кяхтинскому району.

