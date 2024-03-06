Борец из Бурятии стал абсолютным чемпионом по якутской борьбе

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Также он завоевал бронзовую награду турнира



4 марта в Якутске завершился V республиканский турнир по борьбе хапсагай на гран-при министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия). Всего в 11 весовых категориях приняли участие 343 борца по двум группам: сотрудники силовых структур (136 участников) и профессиональные спортсмены (207 участников).



Борец из Бурятии Балдан Цыжипов стал абсолютным чемпионом турнира среди борцов свыше 75 кг, а также завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 95 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

