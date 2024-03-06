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Борец из Бурятии стал абсолютным чемпионом по якутской борьбе

Борец из Бурятии стал абсолютным чемпионом по якутской борьбе
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Также он завоевал бронзовую награду турнира

4 марта в Якутске завершился V республиканский турнир по борьбе хапсагай на гран-при министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия). Всего в 11 весовых категориях приняли участие 343 борца по двум группам: сотрудники силовых структур (136 участников) и профессиональные спортсмены (207 участников).

Борец из Бурятии Балдан Цыжипов стал абсолютным чемпионом турнира среди борцов свыше 75 кг, а также завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 95 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия спорт национальная борьба Якутия

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