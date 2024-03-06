В Бурятии отремонтируют ещё один участок дороги к Байкалу

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Ремонт проведут от Никольска до Шергино



В этом году дорожники в Бурятии приступят к капитальному ремонту участка с 4 по 14 км региональной дороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье. Он расположен от отворота на село Никольск и проходит через Шергино. На участке развернётся масштабный фронт работ: дорожники заменят старое покрытие, установят барьерное ограждение, знаки. Для безопасности и комфорта пешеходов в селе Шергино устроят автобусные остановки, тротуары, пешеходные переходы. Также установят светофор и освещение. Полностью завершить работы на объекте планируется в ноябре 2025 года.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, региональная дорога Тресково – Шергино – Оймур – Заречье является одним из самых популярных туристических маршрутов Бурятии. Она ведёт к местам отдыха на восточном побережье Байкала и обеспечивает выход на федеральную автомагистраль Р-258. Летом интенсивность дорожного движения на этом участке значительно увеличивается.



- В настоящее время участок с 4 по 14 км местами заужен, наблюдаются трещины, колейность и выбоины, с которыми ямочный ремонт уже не справляется. Между тем дорога имеет высокую транспортную нагрузку, поэтому в этом году в рамках нацпроекта мы начинаем масштабные работы на этом участке. Стоимость объекта составила 607,8 млн. рублей, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.



Напомним, в Кабанском районе в прошлом году ввели в эксплуатацию участок с 41 по 51 км автодороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье и подъезд от федеральной дороги к селу Посольскому, протяжённостью 3 км.



