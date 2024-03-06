06 марта

05 марта

Популярное

В Бурятии отремонтируют ещё один участок дороги к Байкалу

В Бурятии отремонтируют ещё один участок дороги к Байкалу
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Ремонт проведут от Никольска до Шергино

В этом году дорожники в Бурятии приступят к капитальному ремонту участка с 4 по 14 км региональной дороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье. Он расположен от отворота на село Никольск и проходит через Шергино. На участке развернётся масштабный фронт работ: дорожники заменят старое покрытие, установят барьерное ограждение, знаки. Для безопасности и комфорта пешеходов в селе Шергино устроят автобусные остановки, тротуары, пешеходные переходы. Также установят светофор и освещение. Полностью завершить работы на объекте планируется в ноябре 2025 года.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, региональная дорога Тресково – Шергино – Оймур – Заречье является одним из самых популярных туристических маршрутов Бурятии. Она ведёт к местам отдыха на восточном побережье Байкала и обеспечивает выход на федеральную автомагистраль Р-258. Летом интенсивность дорожного движения на этом участке значительно увеличивается.

- В настоящее время участок с 4 по 14 км местами заужен, наблюдаются трещины, колейность и выбоины, с которыми ямочный ремонт уже не справляется. Между тем дорога имеет высокую транспортную нагрузку, поэтому в этом году в рамках нацпроекта мы начинаем масштабные работы на этом участке. Стоимость объекта составила 607,8 млн. рублей, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Напомним, в Кабанском районе в прошлом году ввели в эксплуатацию участок с 41 по 51 км автодороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье и подъезд от федеральной дороги к селу Посольскому, протяжённостью 3 км.

Бурятия Кабанский район дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

29-я армия ВВО из Забайкалья стала «гвардейской»
29-я армия ВВО из Забайкалья стала «гвардейской»
Общество, 06.03.2024
Наименование присвоено за массовый героизм и отвагу
В Бурятии отремонтируют ещё один участок дороги к Байкалу
В Бурятии отремонтируют ещё один участок дороги к Байкалу
Общество, 06.03.2024
Ремонт проведут от Никольска до Шергино
В Улан-Удэ почтили память павших пограничников
В Улан-Удэ почтили память павших пограничников
Общество, 06.03.2024
Мероприятие было посвящено 55-й годовщине боёв на Даманском
Борец из Бурятии стал абсолютным чемпионом по якутской борьбе
Борец из Бурятии стал абсолютным чемпионом по якутской борьбе
Общество, 06.03.2024
Также он завоевал бронзовую награду турнира
Самбист из Бурятии стал призёром чемпионата России
Самбист из Бурятии стал призёром чемпионата России
Общество, 06.03.2024
Константин Подойницын стал вторым в боевом самбо
В Бурятии почтальону подарили велосипед
В Бурятии почтальону подарили велосипед
Общество, 06.03.2024
Его обещал подарить ещё экс-глава района
В семенах укропа в Улан-Удэ впервые обнаружили ядовитый паслен
В семенах укропа в Улан-Удэ впервые обнаружили ядовитый паслен
Общество, 06.03.2024
Теперь их придётся обеззаразить, переработать или уничтожить

Артисты Бурятии выступили в зоне СВО
Артисты Бурятии выступили в зоне СВО
Общество, 06.03.2024
В общей сложности они провели для бойцов 4 концерта
Улан-удэнцы поддержали отмену НДФЛ для многодетных
Улан-удэнцы поддержали отмену НДФЛ для многодетных
Общество, 06.03.2024
«За» неё выступило более половины работающих горожан

В Улан-Удэ открылась выставка пластилиновых скульптур
В Улан-Удэ открылась выставка пластилиновых скульптур
Общество, 06.03.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с выставки Элбэга Зандраева

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^