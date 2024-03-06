В Иркутске назвали территории – кандидаты на благоустройство в 2025 году

Голосование за них состоится с 15 по 17 марта



В Иркутске представили 10 объектов на голосование за благоустройство территорий в 2025 году. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в следующем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».



– В 2023-м за объекты благоустройства свои голоса отдали 67 тысяч человек. В этом году представлены 10 концепций: 1 мемориальный комплекс, 3 парка и 6 общественных пространств. Их предложили иркутяне в ходе общественных слушаний, встреч глав с населением, социальных сетях, – отметил мэр города Руслан Болотов.



Для благоустройства в 2025 году предложены следующие общественные территории:

- улица Карла Маркса (2 этап),

- сквер у драматического театра им. Н.П. Охлопкова, в том числе территория от памятника Вампилова до дома актера (переулок Хасановский, 1),

- площадь Декабристов,

- Русско-амурский мемориальный комплекс (2 этап),

- территория возле танка «Иркутский комсомолец»,

- привокзальная площадь железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский»,

- падь Долгая (мкр. Университетский и мкр. Первомайский) (4 этап),

- парк «Комсомольский» (4 этап),

- аллея «Здоровья» по улице Розы Люксембург (2 этап),

- сад Томсона (3 этап).



Жители могут выбрать территорию, которая будет благоустроена в 2025 году в ходе всероссийского голосования за объекты благоустройства. С 15 по 17 марта это можно сделать лично в пунктах проведения голосования, сообщает администрация Иркутска.



