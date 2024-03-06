Прежний руководитель ушла на пенсию
Сменился директор Национальной библиотеки Бурятии. Занимавшая эту должность Людмила Гармаева покинула пост в связи с уходом на пенсию.
Новым директором назначена Аюна Дашанимаева, которая до этого возглавляла Республиканскую детско-юношескую библиотеку.
Как сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии, нового руководителя учреждения министр культуры Соелма Дагаева представила коллективу 5 марта. Приказ о назначении вышел чуть ранее, 27 февраля.
- У Аюны Владимировны хорошие, большие проекты. Это и фестиваль «Бумажный ключ» (12+), фестивали детской подростковой книги. Это и большие связи с разными издателями, интересными людьми. У Аюны Владимировны есть очень хорошая черта - привлекать много творческих людей к себе, молодёжь. Национальная библиотека, конечно, это совсем другой уровень, но всё-таки полёт будет другой. Я очень надеюсь, коллеги, что вы поддержите нового руководителя, - подчеркнула министр культуры Бурятии.
В свою очередь, новый директор Аюна Дашанимаева подчеркнула, что Национальная библиотека Бурятии – это «достояние республики, ежедневная созидательная работа многих поколений преданных своей профессии людей».
- Наша задача продолжить интересную совместную работу, требующую глубокого и бережного погружения в библиотечное дело, поиск новых решений и смыслов, реализация значимых для общества проектов, - заверила она.
Справка:
Аюна Дашанимаева родилась в 1976 году. Окончила Восточно-Сибирский университет потребительской кооперации в 1998 году по специальности «Экономика и управление на предприятии», работала в банковской сфере. В Санкт-Петербурге окончила институт культуры по направлению «Библиотечное дело». В 2010 году, пройдя конкурсный отбор, заняла должность директора Музея истории Улан-Удэ. А с 2016 года возглавляла Республиканскую детско-юношескую библиотеку.
Назначен новый директор Национальной библиотеки Бурятии
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