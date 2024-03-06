«Стали никому не нужны»: С эвакуацией бродячих собак из Бурятии начались проблемы









- Удовлетворены ходатайства истцов и ответчиков о направлении запроса в Конституционный суд Российской Федерации для разъяснений по применению федерального закона № 498 («Об ответственном обращении с животными») и соответствию его положений Конституции, – рассказали ранее на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Производство приостановлено до получения ответа.



Кроме того, истцы ходатайствовали о приостановлении действия закона об эвтаназии на время рассмотрения запроса в КС РФ. И вот в конце февраля стало известно, что умерщвление четвероногих Месяц назад состоялось очередное заседание по нашумевшему «собачьему» закону. Верховный суд РБ приостановил производство по делу для консультации с Конституционным судом (КС) РФ. Об этом сообщили в объединении для защиты прав животных в России, ранее подключившееся к этой истории.- Удовлетворены ходатайства истцов и ответчиков о направлении запроса в Конституционный суд Российской Федерации для разъяснений по применению федерального закона № 498 («Об ответственном обращении с животными») и соответствию его положений Конституции, – рассказали ранее на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Производство приостановлено до получения ответа.Кроме того, истцы ходатайствовали о приостановлении действия закона об эвтаназии на время рассмотрения запроса в КС РФ. И вот в конце февраля стало известно, что умерщвление четвероногих поставили на паузу

После того, как в республике одобрили закон, разрешающий усыпление беспризорных животных, их начали массово вывозить из Бурятии. Однако недавно с эвакуацией питомцев начались проблемы – в феврале от эвтаназии спасли всего 23. Это почти в пять раз меньше, чем месяцем ранее.- Пристрой остановился. Желающих забрать животных практически нет. Эвтаназию приостановили, а мы с собаками стали никому не нужны, – рассказали в местном фонде «Собака счастья».Шесть четвероногих отправились к новым хозяевам: три – в соседний Иркутск и три – в Москву. А ещё 17 – в приюты и к волонтёрам, которые проследят за их здоровьем и найдут дом.- В общей сложности с января мы вывезли из приюта «Ананда» 258 собачек плюс 10 забрали сами иркутские волонтёры, – подчеркнули на официальной странице организации во «ВКонтакте». – С одной стороны, каждый вывоз – это хорошие новости: хвостики уехали в лучшую жизнь. Но сейчас ситуация другая. Впереди – тишина. Нет запланированных рейсов и принимающих ручек, а собак в приюте становится больше из-за отлова.Жителей Бурятии призвал посодействовать пристрою всеми доступными способами – распространять информацию о псах в соцсетях и писать обращения в районные группы.