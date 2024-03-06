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Льготники Бурятии в марте получат социальные выплаты с учётом индексаци

Льготники Бурятии в марте получат социальные выплаты с учётом индексаци
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

За февраль 2024 года

С 1 февраля 2024 года на 8,89% увеличены размеры пособий разным категориям гражданам, сообщает минсоцзащиты республики. Меры поддержки в проиндексированном размере жители Бурятии получат в марте 2024 года с доплатой за февраль 2024 года. Сроки выплаты установлены до 29 марта 2024 года.

Их получат, например, жители Бурятии, имеющие детей. Речь также о выплатах опекунским и приёмным семьям, ежемесячных денежных выплатах ветеранам труда, детям войны, участникам вооружённых конфликтов, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, участникам трудового фронта, вдовам Героев России, родителям и вдовам погибших в Афганистане, а также ежегодная выплата почётным донорам.

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