В селе Бурятии благотворительный концерт прошёл «мимо» местных жителей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Это раздосадовало многих прибайкальцев



Жители прибайкальского села Иркилик недовольны организацией недавнего благотворительного концерта ко Дню защитника Отечества (возрастное ограничение – 6+). Его устроили 25 февраля в местном доме культуры, однако население о мероприятии, как уверяют сами сельчане, не проинформировали.



- Раньше на каждом углу висели объявления, потому что работники культуры выполняли свои обязанности. Они были заинтересованы в том, чтобы собрать много народа. Это уже не первый раз. Просим обратить внимание и принять меры, – написали люди в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



Директор Турунтаевского культурно-информационного центра Надежда Бурдуковская признала, что на концерте в самом деле было немного зрителей. Ситуацию пообещали исправить.



- Все вопросы, связанные с информированием населения о мероприятиях, будем решать заблаговременно, – заверила она. – Конкретно по прошедшему концерту тоже выясним все обстоятельства и примем меры.