Причиной стали ремонтные работы на теплосетях
Сегодня, 6 марта, в Улан-Удэ для производства ремонтных работ на тепловых сетях будет прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в 105-м микрорайоне.
По информации администрации Октябрьского района, отключение состоится по адресам: 105 микрорайон, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
О временных рамках прекращения подачи отопления и горячего водоснабжения не сообщается.
В микрорайоне Улан-Удэ отключают отопление и горячую воду
Общество, Фото:
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