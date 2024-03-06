В микрорайоне Улан-Удэ отключают отопление и горячую воду

Причиной стали ремонтные работы на теплосетях



Сегодня, 6 марта, в Улан-Удэ для производства ремонтных работ на тепловых сетях будет прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в 105-м микрорайоне.



По информации администрации Октябрьского района, отключение состоится по адресам: 105 микрорайон, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31.



О временных рамках прекращения подачи отопления и горячего водоснабжения не сообщается.

