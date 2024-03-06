Пожарные исполнили мечту юного улан-удэнца

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Мальчик побывал на экскурсии в пожарной части



На днях пожарные МЧС России исполнили мечту шестилетнего Мэргэна из улан-удэнского посёлка Заречный.



Мальчик живёт недалеко от пожарно-спасательной части и каждый раз при выезде красных машин выбегает на них посмотреть.



Накануне вместе с мамой они посетили пожарно-спасательную часть №73 и познакомились лично с ними. Сотрудники МЧС России провели для маленького гостя экскурсию по части и рассказали о службе.



Будущий пожарный остался в восторге. Мальчик посидел в кабине настоящей пожарной машины, а также ему подарили футбольный мяч, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



