Мальчик побывал на экскурсии в пожарной части
На днях пожарные МЧС России исполнили мечту шестилетнего Мэргэна из улан-удэнского посёлка Заречный.
Мальчик живёт недалеко от пожарно-спасательной части и каждый раз при выезде красных машин выбегает на них посмотреть.
Накануне вместе с мамой они посетили пожарно-спасательную часть №73 и познакомились лично с ними. Сотрудники МЧС России провели для маленького гостя экскурсию по части и рассказали о службе.
Будущий пожарный остался в восторге. Мальчик посидел в кабине настоящей пожарной машины, а также ему подарили футбольный мяч, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Пожарные исполнили мечту юного улан-удэнца
Общество, Фото:
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