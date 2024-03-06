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Пожарные исполнили мечту юного улан-удэнца

Пожарные исполнили мечту юного улан-удэнца
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Мальчик побывал на экскурсии в пожарной части

На днях пожарные МЧС России исполнили мечту шестилетнего Мэргэна из улан-удэнского посёлка Заречный.

Мальчик живёт недалеко от пожарно-спасательной части и каждый раз при выезде красных машин выбегает на них посмотреть.

Накануне вместе с мамой они посетили пожарно-спасательную часть №73 и познакомились лично с ними. Сотрудники МЧС России провели для маленького гостя экскурсию по части и рассказали о службе.

Будущий пожарный остался в восторге. Мальчик посидел в кабине настоящей пожарной машины, а также ему подарили футбольный мяч, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

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