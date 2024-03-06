В Бурятии столкнулись два грузовика

Из-за этого на федеральной трассе пришлось ввести реверс



ДТП произошло поздним вечером 5 марта в Мухоршибирском районе Бурятии, недалеко от села Никольск. На 600-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» столкнулись два грузовых автомобиля – Mercedes и Renault.



В аварии никто не пострадал. Однако там пришлось ввести реверсивное движение. Об этом сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7».