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В Бурятии столкнулись два грузовика

В Бурятии столкнулись два грузовика
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за этого на федеральной трассе пришлось ввести реверс

ДТП произошло поздним вечером 5 марта в Мухоршибирском районе Бурятии, недалеко от села Никольск. На 600-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» столкнулись два грузовых автомобиля – Mercedes и Renault.

В аварии никто не пострадал. Однако там пришлось ввести реверсивное движение. Об этом сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7». 
ДТП автомобили дороги

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