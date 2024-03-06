Из-за этого на федеральной трассе пришлось ввести реверс
ДТП произошло поздним вечером 5 марта в Мухоршибирском районе Бурятии, недалеко от села Никольск. На 600-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» столкнулись два грузовых автомобиля – Mercedes и Renault.
В аварии никто не пострадал. Однако там пришлось ввести реверсивное движение. Об этом сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7».
В Бурятии столкнулись два грузовика
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Это раздосадовало многих прибайкальцев
Из-за этого на федеральной трассе пришлось ввести реверс
Это коснётся мобилизованных, контрактников и добровольцев
Причиной стали ремонтные работы на теплосетях
Мальчик часто с восхищением наблюдал за пожарными машинами
В пригороде Улан-Удэ состоятся гонки, посвящённые 8 марта
В Кырене проведут соревнования по хоккею с мячом
Она ответила согласием
Он примерно вёл себя в колонии
На севере республики немного снежно
Акция состоится в парках столицы Бурятии
Турнир пройдёт в эту субботу
Мужчина нарушил срок пребывания в стране
Школьники призовут защитить лес от пожаров
Участниками конкурса станут дети и их родители