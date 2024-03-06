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В Бурятии убийце смягчили наказание

В Бурятии убийце смягчили наказание
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он примерно вёл себя в колонии

В Бурятии смягчили наказание мужчине, от рук которого погиб человек.

В 2017 году жителя Иркутской области осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.Осуждённого приговорили к девяти годам лишения свободы.

Недавно мужчина обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания.

В судебном заседании было установлено, что осуждённый содержится в облегчённых условиях отбывания наказания, трудоустроен, сохранил социально-полезные связи. Кроме того, он раскаивается в содеянном, частично возместил вред, выплатив около 180 тысяч рублей дочери погибшего. В колонии получил 10 поощрений за добросовестное отношение к труду и примерное поведение.

- Суд пришёл к выводу, что поведение П. свидетельствует о том, что он встал на путь исправления, и заменил оставшуюся часть лишения свободы более мягким видом наказания – принудительными работами на срок 2 года 8 месяцев 24 дня, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.

Осуждённый проследует к месту отбывания наказания самостоятельно за счёт государства, отметили в суде. 
осужденные

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