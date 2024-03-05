Мужчина нарушил срок пребывания в стране
В Бурятии перед судом предстал гражданин Узбекистана. Он не покинул Россию осенью 2023 года, когда у него закончился срок временного пребывания.
Постановлением Гусиноозёрского городского суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.
- Ему назначен штраф в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе суда.
Из Бурятии принудительно выдворят гражданина Узбекистана
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Школьники призовут защитить лес от пожаров
Уборка прошла в двух бухтах
Участниками конкурса станут дети и их родители
Неожиданные встречи случились во время зимних учётных работ
В республике продолжается работа по благоустройству мест туристического показа
Участвовали педагоги среднего профессионального образования
Горожане не оплатили вовремя административные штрафы
Они позволят улучшить физическое и психическое здоровье военнослужащих
Успешно выступили команды школ Улан-Удэ
Ситуация в сельском хозяйстве республики резко отличается от обстановки в соседней Монголии
Старт планируют дать в мае 2024 года
Георгий Кушиташвили проходит отбор на олимпиаду в Париже
Объём инвестиций в проект составит около 10 миллионов рублей
Здесь появится памятник вертолёту и сквер
Спортсмен завоевал золото в самой тяжёлой весовой категории