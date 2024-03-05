На Байкале за туристами убирают бутылки, тенты и ленточки

Уборка прошла в двух бухтах



На днях в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области прошла экологическая акция «Сохраним, оберегая». Порядок после туристов навели в бухтах Песчаная и Бабушка.



Выезд состоялся в пятницу, 1 марта. Уборка стартовала в посёлке Листвянка; дорога на судне на воздушной подушке заняла более двух часов, столько же добровольцы провели за подбором отходов на почти двухкилометровом участке побережья.



- Чего только нам не пришлось собирать в мешки! И вышедшие из строя тенты, пластиковую и стеклянную тару, ветошь; даже коробку с чистящими средствами нашли. Мусор был рядом с обустроенными кострищами и пикниковыми точками. На деревьях были навязаны ленты. По всему видно, что эти берега пользуются популярностью у посетителей Прибайкальского национального парка. И не все, судя по ситуации, понимают, что отходы за собой нужно увозить. Мне бы очень хотелось обратить на это внимание как самих туристов, так и тех, кто их привозит на заповедную байкальскую землю, - рассказала сотрудник отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Наталья Большакова.



Собранный мусор предстоит утилизировать должным образом: на пути к полигону ТБО он преодолеет сотни километров.



Подобные экологические акции ещё будут проводиться. Уже известные даты и локации для выездов добровольцев на 2024 год можно найти на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в разделе «Помогайте». Там же можно заполнить анкету волонтёра: возможно, именно она станет «билетом» на незапланированный, но очень нужный природе Байкала рейс.

