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В Бурятии северяне жалуются на грязные сугробы

В Бурятии северяне жалуются на грязные сугробы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они потребовали вывезти снег с улиц

Жители Северобайкальска посетовали на утопающие в сугробах улицы. Они заявили, что собранный в городе снег никуда не вывозят.

- Во-первых, это некрасиво. Во-вторых, не сегодня-завтра всё начнёт таять. И вся эта картина – не только на главных улицах города, но и в любом дворе, – рассказали люди в группе «Северобайкальск-инфо.24/7». – В других городах, когда снег убирают, сразу грузят на машины и вывозят. Почему у нас нельзя так же?

Ситуацию прокомментировали в городской администрации. Там заверили, что весь накопленный снег обязательно вывезут. 
снег улицы благоустройство

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