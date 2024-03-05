В Бурятии северяне жалуются на грязные сугробы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они потребовали вывезти снег с улиц



Жители Северобайкальска посетовали на утопающие в сугробах улицы. Они заявили, что собранный в городе снег никуда не вывозят.



- Во-первых, это некрасиво. Во-вторых, не сегодня-завтра всё начнёт таять. И вся эта картина – не только на главных улицах города, но и в любом дворе, – рассказали люди в группе «Северобайкальск-инфо.24/7». – В других городах, когда снег убирают, сразу грузят на машины и вывозят. Почему у нас нельзя так же?



Ситуацию прокомментировали в городской администрации. Там заверили, что весь накопленный снег обязательно вывезут.

