Они потребовали вывезти снег с улиц
Жители Северобайкальска посетовали на утопающие в сугробах улицы. Они заявили, что собранный в городе снег никуда не вывозят.
- Во-первых, это некрасиво. Во-вторых, не сегодня-завтра всё начнёт таять. И вся эта картина – не только на главных улицах города, но и в любом дворе, – рассказали люди в группе «Северобайкальск-инфо.24/7». – В других городах, когда снег убирают, сразу грузят на машины и вывозят. Почему у нас нельзя так же?
Ситуацию прокомментировали в городской администрации. Там заверили, что весь накопленный снег обязательно вывезут.
В Бурятии северяне жалуются на грязные сугробы
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