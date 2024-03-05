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В Чите пройдёт окружной форум добровольцев СВО

В Чите пройдёт окружной форум добровольцев СВО
Общество, 

Он объединит 1,5 тысячи волонтёров Дальнего Востока

В Чите 14 марта состоится Дальневосточный форум волонтёров (12+). Участие в нём очно и онлайн примут неравнодушные жители всего Дальневосточного федерального округа. Идею провести в Забайкалье такой форум на встрече с главой региона Александром Осиповым предложила забайкальский волонтёр Светлана «Счастье» Изумрудова. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

Губернатор Забайкальского края идею поддержал.

«Вот уже почти два года забайкальцы объединились, чтобы помогать бойцам СВО и их семьям. Собирают гуманитарные грузы, закупают спецоборудование и технику, шьют все необходимое для наших ребят на фронт. За это время сформировалась логистика, навыки создания оборудования и экипировки, появились единомышленники по всей стране», - цитирует Александра Осипова пресс-служба краевого правительства.

Поделиться опытом, обменяться идеями, выработать новые решения, которые можно будет транслировать по всему округу и за его пределами - главная цель встречи большой дальневосточной семьи волонтёров. Идею организации форума поддержал аппарат полномочного представителя президента в ДФО.

В день проведения форума в Чите будет организована работа нескольких площадок, где примут участие представители волонтёрских сообществ ДФО, детских и молодёжных патриотических организаций, фонда «Защитники Отечества», Народного фронта, Общественной палаты, региональные власти, военкоры, ветераны и участники спецоперации, приглашённые эксперты.

На пленарном заседании форума, модератором которого выступит победитель конкурса «Волонтёр преподобного Серафима Саровского 2023» Екатерина Решетова, обсудят вопросы сохранения исторической правды и роль добровольчества в современных условиях.

На презентационной площадке «Всё для Победы» представят успешные практики оказания помощи для бойцов спецоперации, площадку «Новые производства для СВО» будет модерировать руководитель волонтёрского проекта «Рокот-центр 33» Всеволод Грязнов из Владимира. Здесь проведут демонстрацию экспериментальных образцов и технологий производств для СВО.

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