На её строительство потребуется два миллиона рублей
В заиграевском селе Усть-Брянь появится воскресная школа. Сейчас 30 детей занимаются прямо в храме в честь Великого Равноапостольного князя Владимира, который построили на пожертвования. Местные предприниматели – Елена и Максим Зарубины – передали для этого шесть миллионов рублей. А территориальное общественное самоуправление «Алладин», который возглавляет Елена, выиграло ещё 500 тысяч на районном конкурсе ТОСов.
Эти средства также направили на возведение здания. Сто тысяч рублей собрали на храмовую утварь местные жители.
Площадь воскресной школы на 50 воспитанников составит 72 квадратных метра. Она откроется уже в этом году. По предварительным подсчётам, на строительство потребуется 2 миллиона, рассказали в правительстве Бурятии.
При храме в селе Бурятии появится воскресная школа
Общество, Фото:
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На её строительство потребуется два миллиона рублей
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