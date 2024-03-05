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В Улан-Удэ разыграют кубок по каратэ

В Улан-Удэ разыграют кубок по каратэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Турнир пройдёт в эту субботу

9 марта в столице Бурятии состоится кубок города Улан-Удэ по кёкусин-кан каратэ-до. Соревнования проведут в культурно-спортивном комплексе.

Участие примут команды Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии. Ежегодный турнир проведут разделах «кумитэ» и «ката».

Начало соревнований по ката запланировано на 9:00, по кумитэ – в 11:00. В 14:00 состоится парад турнира.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт каратэ кубок Улан-Удэ

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