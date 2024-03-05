В Улан-Удэ разыграют кубок по каратэ

Турнир пройдёт в эту субботу



9 марта в столице Бурятии состоится кубок города Улан-Удэ по кёкусин-кан каратэ-до. Соревнования проведут в культурно-спортивном комплексе.



Участие примут команды Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии. Ежегодный турнир проведут разделах «кумитэ» и «ката».



Начало соревнований по ката запланировано на 9:00, по кумитэ – в 11:00. В 14:00 состоится парад турнира.



Возрастное ограничение: 6+.

