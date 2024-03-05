05 марта

04 марта

Популярное

В Бурятии открылась дюжина ледовых переправ

В Бурятии открылась дюжина ледовых переправ
Общество, 
А ещё два автозимника так и не заработали

В Бурятии сегодня функционируют 12 ледовых переправ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС. Всего в Бурятии планировалось открыть 14 автозимников, но два из них пока не заработали.

В ведомстве напомнили правила пользования такими сооружениями. Во-первых, перед выездом на лёд нужно разблокировать двери и отстегнуть ремни безопасности. Во-вторых, не делать остановки, не совершать рывки и развороты и не идти на обгон. Кроме того, запрещено заправлять транспорт горючим. В-третьих, нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъёмность переправы.

На днях жители Селенгинского района поинтересовались в группе «Селенга-инфо.24/7», как попасть в сельское поселение «Ноехонское». Дело в том, что зимняя дорога там не работает – река до сих пор не встала.

Замруководителя райадминистрации по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ Сергей Дамбаев отметил: добраться туда можно через Улан-Удэ в сторону Мухоршибирского района, мимо села Подлопатки.  Это СП, состоящее из четырёх сёл, окружено тремя реками – Селенгой, Хилком и Чикоем. В тёплое время года его с остальным районом связывает паром, зимой – ледовая переправа на Чикое. Ещё в декабре стало известно, что схватываться речка не спешит. Такое произошло впервые за последние 29 лет – даже лютые морозы ей оказались нипочём.  

Ледовые переправы безопасность МЧС автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии открылась дюжина ледовых переправ
В Бурятии открылась дюжина ледовых переправ
Общество, 05.03.2024
А ещё два автозимника так и не заработали
Улан-удэнцы рассказали, на какие безумства шла ради женщин
Улан-удэнцы рассказали, на какие безумства шла ради женщин
Общество, 05.03.2024
Они поведали о своих самых безрассудных поступках
В Улан-Удэ чествовали ветерана, которому исполнилось 100 лет
В Улан-Удэ чествовали ветерана, которому исполнилось 100 лет
Общество, 05.03.2024
Бато Монголович Эрдыниев демобилизовался в 1948 году
В столице Бурятии ликвидировали крупную коммунальную аварию
В столице Бурятии ликвидировали крупную коммунальную аварию
Общество, 05.03.2024
Её последствия устранили за несколько часов
Спрятанные в мыле телефоны пытались пронести в СИЗО в Забайкалье
Спрятанные в мыле телефоны пытались пронести в СИЗО в Забайкалье
Общество, 05.03.2024
Телефоны пытались тайком пронести подследственные
В Бурятии продолжается набор граждан на службу в Росгвардию
В Бурятии продолжается набор граждан на службу в Росгвардию
Общество, 05.03.2024
Набор идёт в районные подразделения и в подразделения вневедомственной охраны в Улан-Удэ
В Бурятии сельских детей возят в садик и школу по ужасной дороге
В Бурятии сельских детей возят в садик и школу по ужасной дороге
Общество, 05.03.2024
Местные жители потребовали привести её в порядок

Улан-удэнку оштрафовали на 25 тысяч за пикет
Улан-удэнку оштрафовали на 25 тысяч за пикет
Общество, 05.03.2024
Его устроили у памятника жертвам политических репрессий

В Бурятии сельчане пожаловались на загадочные скачки цен на лекарства
В Бурятии сельчане пожаловались на загадочные скачки цен на лекарства
Общество, 05.03.2024
Люди заявили, что они меняются чуть ли не каждый день
Многоэтажки в Улан-Удэ вовсю очищают от снега
Многоэтажки в Улан-Удэ вовсю очищают от снега
Общество, 05.03.2024
А ещё с крыш домов убирают ледяные наросты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^