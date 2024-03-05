В Бурятии открылась дюжина ледовых переправ

В Бурятии сегодня функционируют 12 ледовых переправ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС. Всего в Бурятии планировалось открыть 14 автозимников, но два из них пока не заработали.
В ведомстве напомнили правила пользования такими сооружениями. Во-первых, перед выездом на лёд нужно разблокировать двери и отстегнуть ремни безопасности. Во-вторых, не делать остановки, не совершать рывки и развороты и не идти на обгон. Кроме того, запрещено заправлять транспорт горючим. В-третьих, нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъёмность переправы.
Замруководителя райадминистрации по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ Сергей Дамбаев отметил: добраться туда можно через Улан-Удэ в сторону Мухоршибирского района, мимо села Подлопатки. Это СП, состоящее из четырёх сёл, окружено тремя реками – Селенгой, Хилком и Чикоем. В тёплое время года его с остальным районом связывает паром, зимой – ледовая переправа на Чикое. Ещё в декабре стало известно, что схватываться речка не спешит. Такое произошло впервые за последние 29 лет – даже лютые морозы ей оказались нипочём.