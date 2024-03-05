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В Бурятии стартовала республиканская природоохранная акция

В Бурятии стартовала республиканская природоохранная акция
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Школьники призовут защитить лес от пожаров

В Бурятии началась ежегодная акция «Защитим лес от пожаров». Цель мероприятия – привлечение внимания к сохранению лесов и профилактика лесных пожаров через активизацию природоохранной деятельности школьников и пропаганду идей сохранения лесных богатств республики.

В этом году акция проводится с 4 марта по 5 апреля в дистанционном формате. Участвовать могут учащихся 1-11 классов образовательных учреждений Бурятии, коллективы школьных лесничеств, эколого-биологических объединений.

Акция проводится по следующим номинациям:
- листовки (буклеты) «Правила поведения в лесу: предотврати пожар!» (работы на русском, бурятском, русском и бурятском языках);
- макеты баннеров «Берегите зелёное золото!»;
- фотоконкурс «Лес начинается с дерева»;
- литературный конкурс (стихи, сказки, рассказы, эссе) по теме акции.

Работы принимаются в электронном виде, скан или фото хорошего качества на адрес электронной почты: podrost03@mail.ru до 31 марта этого года включительно.

Все участники акции получают сертификаты участника, а победители и призёры акции награждаются дипломами и памятными призами. Об этом сообщает ресурсный эколого-биологический центр РБ.

Возрастное ограничение: 6+.

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