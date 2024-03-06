В Бурятии хоккейный турнир посвятят «легенде спортивной Тунки»

В Кырене проведут соревнования по хоккею с мячом
В Тункинском районе Бурятии состоится открытый турнир по хоккею с мячом, посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры и спорта РБ Кима Дамбаева. Соревнования пройдут 8 марта на центральном катке села Кырен.
В турнире могут участвовать мужские команды. Начало игр запланировано на 10:00. Церемония открытия состоится в 11:00.
Как рассказали в администрации района, Ким Жамсаранович Дамбаев – педагог дополнительного образования центра детско-юношеского туризма и краеведения. Работал директором ДЮСШ, инспектором-методистом районного управления образования, директором Горхонской средней школы, директором районной детской эколого-туристической станции. За годы своей профессиональной деятельности он внёс огромный вклад в развитие спорта и туризма в Тункинском районе. В течение 13 лет ежегодно был частью сборной республики по хоккею с мячом в ряде зональных и российских соревнований. Многократно входил в сборную района по футболу. Благодаря своим спортивным навыкам он стал победителем республиканских соревнований в составе сборной команды. За свой труд и воспитание молодого поколения Ким Жамсаранович был награждён почётными значками «Активный организатор детского спорта» ЦК ВЛКСМ, «Отличник народного просвещения» и «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Также ему было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия».
Возрастное ограничение: 6+.
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