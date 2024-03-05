В Улан-Удэ чествовали ветерана, которому исполнилось 100 лет

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты Бурятии

Бато Монголович Эрдыниев демобилизовался в 1948 году



В Улан-Удэ чествовали ветерана Великой Отечественной войны Бато Монголовича Эрдыниева. Ему исполнилось 100 лет, сообщили в минсоцзащиты республики.



- Родился я в местности Дутьхэ села Борогол Баргузинского района в семье Эрдэни и Цыпилмы Эрдыниевых. Мать умерла вскоре после моего рождения. Отец работал в Турке, на лесозаготовке. Воспитывал меня мой дед, Дахаанай Монгол. Дедушка был состоятельным человеком, и события 30-х годов, репрессий, не обошли стороной нашу семью. Его раскулачили, - рассказывает Бато Монголович. - В 1932 году я пошёл в Борогольскую начальную школу, где проучился до четвёртого класса. Потом начал работать в колхозе, пас телят, овец. В 18 лет меня отправили работать на подряде на золотых приисках Баунта.



Свой путь по дорогам войны Бато Монголович начал 19-летним юношей в Забайкальском кавалерийском полку. Затем их полк направили в Монголию, где в составе Забайкальского фронта участвовал в боях с японцами. Бато Монголович пять лет служил стрелком, cначала в 52 кавалерийском полку, затем – в 53 танковом.



- После участия в войне с японцами наш полк перебросили в город Жика (КНР), затем в Монголию, в город Чойбалсан. Здесь мы работали на сельскохозяйственных работах. Демобилизовался в 1948 году, - говорит ветеран.



За проявленное мужество и героизм Бато Монголович награждён орденом «Великой Отечественной войны» II степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями.



После демобилизации продолжил трудовую деятельность в колхозе имени Карла Маркса. В 1950 году встретил свою супругу Бальжин Эрдыниевну, с которой прожил 68 лет. В 1962 году переехали в село Улюн. Воспитали семерых детей. Работал строителем, мельником, заведующим птицефермой в колхозе «Улюнский». Неоднократно поощрялся премиями, награждался грамотами.



У Бато Монголовича 15 внуков и 23 правнука.



Юбиляру вручили персональные поздравления президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова Цыденова, сертификат на единовременную денежную выплату и памятные подарки.

