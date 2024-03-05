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Юные хоккеисты из Читы стали победителями турнира в Улан-Удэ

Юные хоккеисты из Читы стали победителями турнира в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За победу боролись пять команд

В выходные на ледовой арене «IceМЕТР» в Улан-Удэ прошёл традиционный турнир по хоккею с шайбой среди детей 2015-2016 годов рождения. На льду скрестили клюшки спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии.

В турнире принимали участие пять команд: «IceБАРС», «Чароит-1», «Чароит- 2», «Метеор» и Сибирские тигры».

Победителем и обладателем Кубка IceМЕТР стала команда из Читы «Чароит-1». На втором месте - «Сибирские тигры» (Иркутск), бронза – у иркутской команды «Метеор».

- Несмотря на сильных соперников, наши ребята показали себя с лучшей стороны и смогли достойно выступить на родной арене. Это был их первый турнир, - поделились сотрудники арены «IceМЕТР».

спорт Хоккей с шайбой

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