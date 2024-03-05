Юные хоккеисты из Читы стали победителями турнира в Улан-Удэ

За победу боролись пять команд



В выходные на ледовой арене «IceМЕТР» в Улан-Удэ прошёл традиционный турнир по хоккею с шайбой среди детей 2015-2016 годов рождения. На льду скрестили клюшки спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии.



В турнире принимали участие пять команд: «IceБАРС», «Чароит-1», «Чароит- 2», «Метеор» и Сибирские тигры».



Победителем и обладателем Кубка IceМЕТР стала команда из Читы «Чароит-1». На втором месте - «Сибирские тигры» (Иркутск), бронза – у иркутской команды «Метеор».



- Несмотря на сильных соперников, наши ребята показали себя с лучшей стороны и смогли достойно выступить на родной арене. Это был их первый турнир, - поделились сотрудники арены «IceМЕТР».



