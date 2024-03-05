За победу боролись пять команд
В выходные на ледовой арене «IceМЕТР» в Улан-Удэ прошёл традиционный турнир по хоккею с шайбой среди детей 2015-2016 годов рождения. На льду скрестили клюшки спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии.
В турнире принимали участие пять команд: «IceБАРС», «Чароит-1», «Чароит- 2», «Метеор» и Сибирские тигры».
Победителем и обладателем Кубка IceМЕТР стала команда из Читы «Чароит-1». На втором месте - «Сибирские тигры» (Иркутск), бронза – у иркутской команды «Метеор».
- Несмотря на сильных соперников, наши ребята показали себя с лучшей стороны и смогли достойно выступить на родной арене. Это был их первый турнир, - поделились сотрудники арены «IceМЕТР».
Юные хоккеисты из Читы стали победителями турнира в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бато Монголович Эрдыниев демобилизовался в 1948 году
Её последствия устранили за несколько часов
За победу боролись пять команд
У неё начались судороги прямо в поезде
Их размер равен прожиточному минимуму
По всем обращениям начаты проверки
Телефоны пытались тайком пронести подследственные
Набор идёт в районные подразделения и в подразделения вневедомственной охраны в Улан-Удэ
Местные жители потребовали привести её в порядок
Его устроили у памятника жертвам политических репрессий
Люди заявили, что они меняются чуть ли не каждый день
А ещё с крыш домов убирают ледяные наросты
Их «развернули» и отправили назад
Он получил премию «Золотой Олимп-2023»
Электричества не будет в течение 8 часов