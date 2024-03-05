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Зампрокурора Бурятии принял жителей Прибайкальского и Кабанского района

Зампрокурора Бурятии принял жителей Прибайкальского и Кабанского района
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
По всем обращениям начаты проверки

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков провёл личный приём жителей Прибайкальского и Кабанского районов.

- Граждане обратились с заявлениями о нарушениях их социальных и трудовых прав, законов о безопасности дорожного движения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Так, работники МУП ЖКХ «Бабушкинское» пожаловались на работу во вредных условиях труда: работодатель, по их словам, не обеспечивает специальной одеждой и средствами защиты.

Жительница села Турунтаево пожаловалась на отсутствие уличного освещения на улице Таёжная.

По всем поступившим обращениям организованы проверки. Дмитрий Хобраков поручил прокурорам районов принять меры к восстановлению и защите прав обратившихся граждан.
прокуратура

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