По всем обращениям начаты проверки
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков провёл личный приём жителей Прибайкальского и Кабанского районов.
- Граждане обратились с заявлениями о нарушениях их социальных и трудовых прав, законов о безопасности дорожного движения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Так, работники МУП ЖКХ «Бабушкинское» пожаловались на работу во вредных условиях труда: работодатель, по их словам, не обеспечивает специальной одеждой и средствами защиты.
Жительница села Турунтаево пожаловалась на отсутствие уличного освещения на улице Таёжная.
По всем поступившим обращениям организованы проверки. Дмитрий Хобраков поручил прокурорам районов принять меры к восстановлению и защите прав обратившихся граждан.
Зампрокурора Бурятии принял жителей Прибайкальского и Кабанского района
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