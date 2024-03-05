Зампрокурора Бурятии принял жителей Прибайкальского и Кабанского района

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

По всем обращениям начаты проверки



Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков провёл личный приём жителей Прибайкальского и Кабанского районов.



- Граждане обратились с заявлениями о нарушениях их социальных и трудовых прав, законов о безопасности дорожного движения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Так, работники МУП ЖКХ «Бабушкинское» пожаловались на работу во вредных условиях труда: работодатель, по их словам, не обеспечивает специальной одеждой и средствами защиты.



Жительница села Турунтаево пожаловалась на отсутствие уличного освещения на улице Таёжная.



По всем поступившим обращениям организованы проверки. Дмитрий Хобраков поручил прокурорам районов принять меры к восстановлению и защите прав обратившихся граждан.

