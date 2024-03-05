У неё начались судороги прямо в поезде
Из Бурятии продолжают эвакуировать собак, которым грозит усыпление из-за одобренного в ноябре закона об эвтаназии беспризорных животных. Недавно четырёх псов отправили поездом в Киров. И у одного из них – по кличке Беляш – прямо в дороге начались судороги.
- Проводники сразу вышли на связь, сделали видео, засекали время между приступами и их длительность. До ближайшего города – Тюмени – оставалось ещё три часа пути и с усилением приступов мы приняли решение снять собаку с поезда, – рассказали в местном фонде помощи животным «Собака счастья».
Волонтёры бросили клич среди знакомых, друзей и родственников, чтобы найти человека, который мог бы забрать четвероногое с вокзала и увезти его в клинику, одновременно подбирая подходящее учреждение. На призыв о помощи отозвалась неравнодушная семья.
Беляша доставили в ветклинику, но судороги не прекращались и стали более затяжными. Никакие препараты не помогали. Собаку пришлось ввести в искусственную кому
Животное находилось в таком состоянии сутки с лишним. Каждая попытка вывести его из комы заканчивалась непрекращающимися судорогами.
- Врачи сказали, что лучше отпустить и не мучить – слишком глубокое поражение мозга. Была проделана колоссальная работа, чтобы спасти Беляша – нашли клинику, нам пришли на помощь, мы потратили почти 80 000 рублей. Постарались сделать всё, что в наших силах, но, к сожалению, были вынуждены отпустить Беляша для его же блага, – отметили в фонде.
Собаку, вывезенную из Улан-Удэ из-за эвтаназии, пришлось усыпить в другом городе
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