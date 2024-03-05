Спрятанные в мыле телефоны пытались пронести в СИЗО в Забайкалье





В городе Краснокаменск Забайкальского края сотрудники следственного изолятора №2 пресекли попытку доставки телефонов. Они были спрятаны в мыле.- В ходе досмотра подследственных, прибывших плановым этапом, обнаружили и изъяли два телефона, спрятанные ухищрённым способом в мыле, - сообщили в пресс-службе краевого УФСИН.По факту попытки передачи запрещённых предметов проводится проверка.Нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности в виде водворения в карцер.Ответственность за доставку запрещённых к хранению осуждёнными средств мобильной связи предусмотрена ст.19.12 КоАП РФ и влечёт наложение административного штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей.