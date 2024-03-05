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Борец из Бурятии выиграл первенство России

Борец из Бурятии выиграл первенство России
Общество,  Фото:скриншот
Спортсмен завоевал золото в самой «тяжёлой» весовой категории

4 марта во Владикавказе завершилось первенство России по вольной борьбе среди юношей В соревнованиях приняло участие около трёхсот спортсменов из 15 регионов страны.

Борец из Бурятии Данзан  Тюрбейев стал победителем первенства в весовой категории 100 кг. Спортсмен выиграл в финале у представителя Кабардино-Балкарии с разгромным счётом 10:0. До этого Данзан одержал победы над спортсменами из Москвы, Московской области, Карачаево-Черкессии и Чечни.

Отметим, что сегодня в Москве стартовало первенство России по женской борьбе среди девушек до 16 лет.
Бурятия спорт вольная борьба первенство России

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