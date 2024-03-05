Борец из Бурятии выиграл первенство России

Спортсмен завоевал золото в самой «тяжёлой» весовой категории



4 марта во Владикавказе завершилось первенство России по вольной борьбе среди юношей В соревнованиях приняло участие около трёхсот спортсменов из 15 регионов страны.



Борец из Бурятии Данзан Тюрбейев стал победителем первенства в весовой категории 100 кг. Спортсмен выиграл в финале у представителя Кабардино-Балкарии с разгромным счётом 10:0. До этого Данзан одержал победы над спортсменами из Москвы, Московской области, Карачаево-Черкессии и Чечни.



Отметим, что сегодня в Москве стартовало первенство России по женской борьбе среди девушек до 16 лет.

