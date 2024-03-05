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В Бурятии сельских детей возят в садик и школу по ужасной дороге

В Бурятии сельских детей возят в садик и школу по ужасной дороге
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Местные жители потребовали привести её в порядок

Жители Мухоршибирского района пожаловались на дорогу между улусами Балта и Цолга. Они поинтересовались, когда там запустят грейдер. Неделю назад автомобилисты повредили на этом участке колесо своей машины.

 
- Каждый день ездит школьный автобус, люди возят детей в детский сад, а дорога в ужасном состоянии! Такая вот ситуация произошла 26 февраля, – рассказали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», опубликовав фотоподтверждение.

Главный специалист комитета по управлению имуществом м муниципальным хозяйством Дмитрий Варфоломеев отметил, что подрядная организация прогрейдировала региональную трассу «Мухоршибирь – Цолга – Балта» в минувшую субботу, 2 марта.

дорога жалобы

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