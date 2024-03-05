В Бурятии сельских детей возят в садик и школу по ужасной дороге







- Каждый день ездит школьный автобус, люди возят детей в детский сад, а дорога в ужасном состоянии! Такая вот ситуация произошла 26 февраля, – рассказали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», опубликовав фотоподтверждение.



Главный специалист комитета по управлению имуществом м муниципальным хозяйством Дмитрий Варфоломеев отметил, что подрядная организация прогрейдировала региональную трассу «Мухоршибирь – Цолга – Балта» в минувшую субботу, 2 марта.



- Каждый день ездит школьный автобус, люди возят детей в детский сад, а дорога в ужасном состоянии! Такая вот ситуация произошла 26 февраля, – рассказали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», опубликовав фотоподтверждение.Главный специалист комитета по управлению имуществом м муниципальным хозяйством Дмитрий Варфоломеев отметил, что подрядная организация прогрейдировала региональную трассу «Мухоршибирь – Цолга – Балта» в минувшую субботу, 2 марта.

Жители Мухоршибирского района пожаловались на дорогу между улусами Балта и Цолга. Они поинтересовались, когда там запустят грейдер. Неделю назад автомобилисты повредили на этом участке колесо своей машины.