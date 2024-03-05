Успешно выступили команды школ Улан-Удэ
Со 2 по 3 марта в Бурятии прошло XXI первенство республики по интеллектуальным играм. В городском дворце Улан-Удэ собрались эрудиты города и районов региона, чтобы сразиться в интеллектуальных играх и получить заветный кубок победителя.
В первенстве участвовало 18 команд, состоявших из более 100 участников.
По информации городского дворца детского (юношеского) творчества, победителями и призёрами стали:
«Что? Где? Когда?»
1. «Забайкальские муравьи» (гимназия №33)
2. «Парабеллум» (СОШ №46)
3. «Восток дело тонкое» (лицей №27)
«Своя игра»
1. Владимир Н. (гимназия №33)
2. Санжи М. (СОШ №25)
3. Георгий З. (СОШ №46)
«Эрудит-квартет»
1. «Константа» (СОШ №32)
2. «Восток дело тонкое» (лицей №27)
3. «Гелиос» (СОШ №49)
«Брейн-ринг»
1. «Парабеллум» (СОШ №46)
2. «Константа» (СОШ №32)
3. «Забайкальские муравьи» (гимназия №33)
«Интеллектуальное многоборье»
1. «Забайкальские муравьи» (гимназия №33)
2. «Константа» (СОШ №32)
3. «Восток дело тонкое» (лицей №27)
В Бурятии завершилось первенство по интеллектуальным играм
Общество, Фото:
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