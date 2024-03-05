В Бурятии завершилось первенство по интеллектуальным играм

Успешно выступили команды школ Улан-Удэ



Со 2 по 3 марта в Бурятии прошло XXI первенство республики по интеллектуальным играм. В городском дворце Улан-Удэ собрались эрудиты города и районов региона, чтобы сразиться в интеллектуальных играх и получить заветный кубок победителя.



В первенстве участвовало 18 команд, состоявших из более 100 участников.



По информации городского дворца детского (юношеского) творчества, победителями и призёрами стали:



«Что? Где? Когда?»

1. «Забайкальские муравьи» (гимназия №33)

2. «Парабеллум» (СОШ №46)

3. «Восток дело тонкое» (лицей №27)



«Своя игра»

1. Владимир Н. (гимназия №33)

2. Санжи М. (СОШ №25)

3. Георгий З. (СОШ №46)



«Эрудит-квартет»

1. «Константа» (СОШ №32)

2. «Восток дело тонкое» (лицей №27)

3. «Гелиос» (СОШ №49)



«Брейн-ринг»

1. «Парабеллум» (СОШ №46)

2. «Константа» (СОШ №32)

3. «Забайкальские муравьи» (гимназия №33)



«Интеллектуальное многоборье»

1. «Забайкальские муравьи» (гимназия №33)

2. «Константа» (СОШ №32)

3. «Восток дело тонкое» (лицей №27)

