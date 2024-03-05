05 марта

04 марта

Популярное

В Бурятии завершилось первенство по интеллектуальным играм

В Бурятии завершилось первенство по интеллектуальным играм
Общество,  Фото:пресс-служба ГДДЮТ
Успешно выступили команды школ Улан-Удэ

Со 2 по 3 марта в Бурятии прошло XXI первенство республики по интеллектуальным играм. В городском дворце Улан-Удэ собрались эрудиты города и районов региона, чтобы сразиться в интеллектуальных играх и получить заветный кубок победителя.

В первенстве участвовало 18 команд, состоявших из более 100 участников.

По информации городского дворца детского (юношеского) творчества, победителями и призёрами стали:

«Что? Где? Когда?»
1. «Забайкальские муравьи» (гимназия №33)
2. «Парабеллум» (СОШ №46)
3. «Восток дело тонкое» (лицей №27)

«Своя игра»
1. Владимир Н. (гимназия №33)
2. Санжи М. (СОШ №25)
3. Георгий З. (СОШ №46)

«Эрудит-квартет»
1. «Константа» (СОШ №32)
2. «Восток дело тонкое» (лицей №27)
3. «Гелиос» (СОШ №49)

«Брейн-ринг»
1. «Парабеллум» (СОШ №46)
2. «Константа» (СОШ №32)
3. «Забайкальские муравьи» (гимназия №33)

«Интеллектуальное многоборье»
1. «Забайкальские муравьи» (гимназия №33)
2. «Константа» (СОШ №32)
3. «Восток дело тонкое» (лицей №27)
Бурятия школа интеллектуальные игры первенство Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии завершилось первенство по интеллектуальным играм
В Бурятии завершилось первенство по интеллектуальным играм
Общество, 05.03.2024
Успешно выступили команды школ Улан-Удэ
В Бурятии зимовка скота проходит спокойно
В Бурятии зимовка скота проходит спокойно
Общество, 05.03.2024
Ситуация в сельском хозяйстве республики резко отличается от обстановки в соседней Монголии
В Чите запустят программу реновации территорий
В Чите запустят программу реновации территорий
Общество, 05.03.2024
Старт планируют дать в мае 2024 года
Боксёр из Бурятии сразится за олимпийскую лицензию
Боксёр из Бурятии сразится за олимпийскую лицензию
Общество, 05.03.2024
Георгий Кушиташвили проходит отбор на олимпиаду в Париже
В Бурятии создадут цифровую систему учёта спортивных достижений
В Бурятии создадут цифровую систему учёта спортивных достижений
Общество, 05.03.2024
Объём инвестиций в проект составит около 10 миллионов рублей
В Улан-Удэ благоустроят микрорайон на Стрелке
В Улан-Удэ благоустроят микрорайон на Стрелке
Общество, 05.03.2024
Здесь появится памятник вертолёту и сквер
Борец из Бурятии выиграл первенство России
Борец из Бурятии выиграл первенство России
Общество, 05.03.2024
Спортсмен завоевал золото в самой тяжёлой весовой категории
Бойцы Бурятии завоевали 5 медалей первенства России
Бойцы Бурятии завоевали 5 медалей первенства России
Общество, 05.03.2024
Соревнования проводились в Кабардино-Балкарии
В Чите пройдёт окружной форум добровольцев СВО
В Чите пройдёт окружной форум добровольцев СВО
Общество, 05.03.2024

Он объединит 1,5 тысячи волонтёров Дальнего Востока

В Бурятии северяне жалуются на грязные сугробы
В Бурятии северяне жалуются на грязные сугробы
Общество, 05.03.2024
Они потребовали вывезти снег с улиц
При храме в селе Бурятии появится воскресная школа
При храме в селе Бурятии появится воскресная школа
Общество, 05.03.2024
На её строительство потребуется два миллиона рублей
В Бурятии открылась дюжина ледовых переправ
В Бурятии открылась дюжина ледовых переправ
Общество, 05.03.2024
А ещё два автозимника так и не заработали
Улан-удэнцы рассказали, на какие безумства шла ради женщин
Улан-удэнцы рассказали, на какие безумства шла ради женщин
Общество, 05.03.2024
Они поведали о своих самых безрассудных поступках
В Улан-Удэ чествовали ветерана, которому исполнилось 100 лет
В Улан-Удэ чествовали ветерана, которому исполнилось 100 лет
Общество, 05.03.2024
Бато Монголович Эрдыниев демобилизовался в 1948 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^