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В Бурятии учёные разработают рецептуры «экстремальных» сухих напитков

В Бурятии учёные разработают рецептуры «экстремальных» сухих напитков
Общество,  Фото:ВСГУТУ
Они позволят улучшить физическое и психическое здоровье военнослужащих

В Бурятии учёные Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) разработают методы получения инновационных сухих напитков для лиц, находящихся в экстремальных условиях. Реализация этого проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке, которую они получат в ближайшие два года.

Проект направлен на создание рецептур сухих напитков, которые позволят улучшить физическое и психическое здоровье военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях. Для этого исследователи определят наиболее эффективные методы получения функциональных ингредиентов из растений Бурятии с повышенным витаминно-минеральным составом и природными антиоксидантными веществами. В состав напитка включат белковый компонент из сухого модифицированного концентрата сывороточных белков и сывороточного пермеата, а также функциональные ингредиенты, полученные из местного растительного сырья.

Как отметили учёные, в Бурятии произрастают множество растений, которые подходят для создания специальных напитков. Изучение растительности региона помогает выбрать правильное сырье и способы его обработки, чтобы сохранить все полезные свойства. Создание специальных напитков поможет снизить стресс и уровень тревожности у людей, находящихся в экстремальных условиях, например, военных.

- «Исследования по созданию таких напитков не только важны, но и актуальны для сохранения здоровья людей в экстремальных условиях. Сухие напитки представляют собой удобную форму употребления в экстремальных условиях, что позволит легко получать необходимые питательные вещества. Использование сухой модифицированной молочной сыворотки или её пермеата, а также функциональных ингредиентов из облепихи, чабреца и другого растительного сырья в качестве компонентов напитка обеспечит продукт повышенной биологической ценностью и сниженной аллергенностью, - отметила руководитель малой научной группы, профессор кафедры «Биотехнология» ВСГУТУ Светлана Лебедева.

Отметим, в состав малой научной группы вошли сотрудники и обучающиеся кафедр «Биотехнология», «Технологические машины и оборудование. Агроинженерия», «Технология продуктов животного происхождения. Товароведение» ВСГУТУ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.

Бурятия наука вузы

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